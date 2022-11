O Estado de S. Paulo

Manchete: Cúpula militar quer passar comando já em dezembro a nomeados por Lula

Incertezas já impõem custos

BC pede a mercado projeção sobre gastos fora do teto

Puxada por alta nos combustíveis, prévia da inflação vai a 0,53% em novembro

Cotado para a Petrobras descarta intervenção

Wagner: ‘Nome para a Fazenda facilita apoio à PEC’

Lula testa Haddad na Fazenda em dupla com Arida no Planejamento

Sem PEC, Lula cogita Auxílio por MP

Aliados de Bolsonaro pedem impeachment de Barroso e CPI do STF

PP e Republicanos rejeitam ação do PL contra resultado da eleição

O Globo

Manchete: PT discute anunciar ministro da Fazenda para destravar PEC

Com alta de gasolina e alimentos, prévia da inflação sobe 0,53%

Petistas já admitem ceder e aceitar prazo de 2 anos

Seleção exibe sua força ao bater Sérvia

CR7 bate recorde em vitória de Portugal

Folha de S. Paulo

Manchete: PT quer dobradinha de Haddad e Persio na área econômica

(pra lembrar) PP e Republicanos nega apoio ao PL em controvérsia com o TSE

Bolsonaro se reúne com Forças Armadas após derrota no TSE

Forte, time não depende mais só do camisa 10

Só 7% no auxílio-aluguel pago em SP conseguem moradia definitiva

Bolsa sobe 2,75% em sessão com ‘parou geral’ para estreia do Brasil na Copa

Indefinição sobre ministro da Fazenda gera atrito entre Jaques Wagner e Gleisi

Projeto do Simples que piora contas públicas em 2023 trava com resistência de PT e MDB

Combustíveis e alimentos pressionam IPCA-15 em novembro

Black Friday tem mais promoções das 23h de quinta à 1h de sexta

Ofensiva lobista pode pôr na conta de luz mais de R$ 100bi

hackers miram empresas menores e cobram caro pelo resgate dos dados

Brasil estreia na Copa sem regras para apostas

Auxílio-aluguel se torna moradia definitiva para 7 em cada 100 beneficiados

Comissão da Câmara afrouxa regras para transporte de madeira

Brasil terá mais de 2 milhões de novos casos de cânceres nos próximos 3 anos, estima Inca.

Sepse de origem cutânea causou morte do Erasmo Carlos, mas veio de quadro maior.

Bernardes reúne ministério para estudar finanças do país

Valor Econômico

Gasolina puxa alta do IPCA-15, mas economistas veem cenário favorável

Mesmo com aceleração da taxa de 0,16% em outubro para 0,53% em novembro expectativa é de queda gradual da inflação

Juro alto inibe promoções do varejo na Black Friday

Condições comerciais oferecidas mostram cautela maior das varejistas e plataformas on-line neste ano

PT cogita saídas para impasse no Orçamento

Ideia do partido é colocar R$ 198 bilhões fora do teto de gastos, por quatro anos, o que enfrenta resistência no Congresso

Produtor reage à taxação do agro no PR e GO

Projetos de lei sugerem a criação de fundos alimentados por percentuais recolhidos da produção e comercialização de cadeias do agro

Economista critica uso de PEC para auxílio

Para José Roberto Afonso, um dos criadores da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), seria melhor abrir um crédito extraordinário para situações “urgentes”, como o combate à fome e à miséria

Desmatamento e tributação na mira da OMC

Parceiros comerciais elevam pressão contra o Brasil para conter devastação

Exame alerta para vendas cada vez mais concentradas em commodities

Exercício periódico na OMC também destaca que as importações brasileiras são dominadas por bens industriais

Riscos fiscais se aproximam de R$ 5 tri

Montante cresce R$ 697 bilhões em um ano e inclui ações judiciais contra União e dívida ativa

Política de distribuição de dividendos da Petrobras deve mudar

Reunião entre Petrobras e governo eleito será com Caio Paes de Andrade e realizada de modo virtual

Guerra na Ucrânia tem um vencedor: os EUA

EUA saem fortalecidos de um conflito que vem se mostrando muito pior para a Rússia, a Europa e até mesmo a China

Covid bate recorde na China e projeção para economia cai

Nomura corta previsão de crescimento do PIB para menos de 3%

Líderes querem que FMI e Banco Mundial financiem US$ 1 trilhão para o clima

Os defensores da ideia afirmam que as nações ricas precisam reformular seus bancos de desenvolvimento para que eles possam fornecer recursos a juros abaixo dos do mercado – ou “concessionais” – às nações em desenvolvimento, para pagar por projetos de energia limpa e infraestrutura

Crise de energia na UE deve durar anos, diz indústria

Segundo representantes da indústria de energia, o mercado europeu de gás está atualmente equilibrado graças à queda da demanda

Empregados da Amazon preparam protestos

Paralisações por melhores condições de trabalho devem afetar centros de distribuição da gigante do comércio eletrônico em 40 países

Usinas ‘zeram’ atraso na moagem de cana

Volume de processamento nos 15 primeiros dias de novembro foi mais que o dobro que um ano antes

Propostas que taxam o agro geram celeuma

Tributaristas questionam iniciativas como as que revoltaram produtores rurais no Paraná e em Goiás

‘Acharam uma solução fácil: bater a carteira do produtor’

Lideranças do agro disseram ter se sentido “traídas” e “enganadas” pelos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior

Casos de ansiedade e depressão avançam entre os brasileiros

Pandemia, inflação, divisão política aumentam estresse num país onde transtornos mentais já são comuns