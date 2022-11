Mulheres que querem ter maior autonomia para realizar pequenos reparos nas instalações elétricas em ambiente doméstico, ou mesmo que aspiram desenvolver conhecimentos para atuar em uma nova profissão, agora têm a oportunidade de participar de um curso básico gratuito de duas semanas para adquirir noções de elétrica residencial e predial. A iniciativa de oferta do curso é de funcionários voluntários da Copel em Londrina, e as inscrições para a primeira turma estão abertas até o dia 2 de dezembro.

“Nós sempre conversamos o que podemos fazer para melhorar a sociedade, para dar oportunidade às pessoas, e surgiu a questão da equidade de gênero. Conversamos sobre as profissões em que não se vê mulheres trabalhando, e uma delas é a de eletricista predial”, explica o engenheiro eletricista e professor voluntário Márcio Alexandre Ramos Pinto.

A equidade de gênero é um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados pela ONU para o ciclo que segue até 2030, com os quais a Copel tem compromisso, enquanto signatária do Pacto Global.

Agência Estadual de Notícias