A Secretaria Municipal do Idoso de Londrina inicia, nesta semana, uma série de passeios pelos locais que foram decorados para o Natal deste ano. As atividades serão realizadas em parceria com o ônibus panorâmico London City Tour e o Iate Clube de Londrina, e a primeira delas, na sexta-feira (25), será voltada principalmente a idosos do distrito de São Luiz e do Patrimônio Taquaruna.

Ao todo, 31 pessoas residentes nessas regiões serão transportadas no veículo próprio da secretaria até o Iate Clube, onde chegarão às 16h, sendo recebidas pela equipe da secretaria.

Em seguida, às 16h30, o ônibus London City Tour iniciará o passeio, que terá cerca de 50 minutos de duração e percorrerá diversos pontos, incluindo a árvore de Natal de 31m instalada no Lago Igapó II e demais locais que foram decorados para as festividades. Após o trajeto, o veículo retornará ao Iate Clube, onde será servido um lanche aos idosos. Na sequência, os visitantes serão transportados de volta às suas regiões.

“Além dos distritos e patrimônios, também haverá percursos saindo dos CCIs Norte, Leste e Oeste. Ou seja, é uma oportunidade para que mais pessoas idosas vivenciem e desfrutem das belezas do Natal de Londrina pela primeira vez. São passeios completos, em um veículo panorâmico, com socialização e fortalecimento de vínculos, assim como lanche e apoio da equipe técnica. Isso contribui para que Londrina tenha um Natal voltado também para as pessoas idosas, sobretudo aquelas que têm mais dificuldade de acesso, e que fazemos questão de atender, proporcionando a esses idosos mais cidadania e qualidade de vida”, disse a secretária municipal do Idoso, Andréa Danelon.

O assessor técnico da secretaria do idoso, Cleir Brandão, explicou que, como o ônibus panorâmico possui 50 lugares, cada passeio contará com 19 vagas adicionais para pessoas acima de 60 anos de qualquer região de Londrina. Os interessados podem se inscrever para as ações contatando os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) das regiões norte, oeste ou leste, pelos telefones, respectivamente, (43) 3373-0091, 3375-0334 e 3375-0307. “No caso das vagas reservadas para os idosos que moram nos distritos, nós fizemos uma articulação com as subprefeituras desses locais e outros órgãos públicos, que fizeram o cadastro ativo dos participantes. Mas também temos vagas para pessoas idosas de outras regiões, que deverão ir diretamente ao ponto de encontro, ou seja, o Iate Clube”, frisou.

Agenda de passeios natalinos:

30/11 – Idosos do distrito de Irerê

01/12 – Idosos atendidos pela Casa do Bom Samaritano

05/12 – CCI Oeste

07/12 – CCI Leste

09/12 – CCI Oeste

12/12 – CCI Leste

13/12 – Idosos de Lerroville

14/12 – CCI Norte

15/12 – CCI Norte

Tarobá News