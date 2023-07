Cambeenses brilham no Campeonato Paranaense de Taekwondo 2023

No último fim de semana, os atletas de taekwondo de Cambé mostraram seu talento e determinação no Campeonato Paranaense de Taekwondo 2023, realizado em Pontal do Paraná. O evento, organizado pela Federação Paranaense de Taekwondo, reuniu competidores de todo o estado em intensas disputas.

Destacando-se entre os participantes, Bruna Raissa conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias de luta e poomsae, demonstrando sua habilidade em ambos os aspectos do esporte. Além disso, David de Souza garantiu o primeiro lugar na categoria de luta e conquistou a segunda posição no poomsae, demonstrando sua versatilidade e destreza técnica.

Outros cambeenses também obtiveram excelentes resultados. Miguel Anselmo subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria de luta, enquanto Nicole Alves demonstrou sua força e técnica conquistando o ouro em sua categoria. Maria Fernanda e José Luis conquistaram a segunda posição nas respectivas categorias de luta, mostrando seu talento e espírito competitivo.

Henrique D’avila obteve uma honrosa quarta posição no poomsae, exibindo seu domínio das técnicas e movimentos precisos. Já Camila Santos garantiu o quinto lugar na mesma categoria, demonstrando sua dedicação e empenho nos treinamentos.

A participação brilhante dos atletas cambeenses no Campeonato Paranaense de Taekwondo 2023 é motivo de orgulho para a cidade de Cambé. Esses resultados destacam não apenas a habilidade dos competidores, mas também o trabalho árduo dos treinadores e o apoio da comunidade esportiva local.

Parabenizamos todos os atletas pelo desempenho excepcional no evento e desejamos sucesso contínuo em suas carreiras no taekwondo. Que essas conquistas inspirem outros jovens cambeenses a se dedicarem ao esporte e a perseguirem seus sonhos atléticos.