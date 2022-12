Um caminhão carregado com cerveja tombou por volta das 4h20 deste domingo (4), na PR-445, em Tamarana, no Paraná. A carga foi totalmente saqueada logo após o acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três pessoas ficaram feridas, sendo o motorista, de 34 anos, uma mulher, de 28 anos, e uma criança de 1 ano e 7 meses.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto socorro do município.

Segundo a polícia, o motorista relatou que trafegava com seu caminhão Volvo no sentido Tamarana a Mauá da Serra, quando o veículo tombou no quilômetro 34 +800m, na margem direta da pista. Imagens feitas por testemunhas mostram o momento que várias pessoas furtam a carga espalhada pela pista.

Tn Online