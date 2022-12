O Estado de S. Paulo

Manchete: Sucesso de câmera em PMs vira desafio para promessa de Tarcísio

‘Queremos tirar os sem-vergonha do Bolsa Família’

Caixa cria comitê para balizar concessão de crédito

‘Com política pragmática, Lula verá dólar a R$ 5’

Uma conta insustentável

para transição, política de preços dos combustíveis não é assunto da Petrobras

Com avanço em bioinsumos, Rizobacter prevê crescer 25% ao ano no Brasil

PIB anual do agro deve ter resultado negativo

O Globo

Manchete: Maioria do Senado aprova PEC, mas quer limitar gastos

Trincheira da oposição: Com bolsonarista no comando da bancada evangélica

Chuvas desalojam mais de 4 mil no Espírito Santo

Coordenação do MEC é essencial para superar desigualdades na educação

Tarifa Zero é solução errada a transporte público

Folha de S. Paulo

Juro alto prejudica aplicação em papel do Tesouro, mas abre oportunidades

Lobby transparente

Mais investimento

É preciso rever o futuro da Petrobras

INSS prevê pagamento de R$ 2,5 bi a mais com novos benefícios em 2022

Trabalhador deve respeitar etiqueta corporativa

Pacheco pauta PEC da Transição para quarta e aguarda CCJ

Negociação coletiva para liberação em jogos da Copa é mais vantajosa

Alta de juros castiga Tesouro, mas abre oportunidades

Poucas opções para ganhar muito; boas opções para ganhar sempre

Governo chega ao fim com apagão na máquina pública (e PT se prepara para mais)

A caça a liberdade

Deposto o presidente de Honduras

Congresso do Absurdo

Valor Econômico

Investimentos de empresas de consumo crescem 47%

Apesar desse cenário, há maior prudência na liberação de recursos nos primeiros meses de 2023, até que se tenha clareza sobre compromisso com a estabilidade fiscal do governo eleito

Cenário fiscal preocupa mesmo com PEC menor

Fatores como a ausência de um novo arcabouço fiscal, o montante de despesas novas fora do teto de gastos e a perda de força da arrecadação tendem a continuar pressionando o endividamento público

Corrida de obstáculos

Estudo mostra que 60% das pessoas com deficiência nunca foram promovidas, os índices são elevados mesmo entre quem tem ensino superior completo (53%) e está há mais de dez anos na mesma empresa (45%)

Países ampliam medidas de defesa comercial

Das 87 medidas em vigor atualmente, 58 foram aplicadas de 2020 para cá; o volume é pouco mais que o dobro das 27 ações vigentes de 2017 a 2019 e inclui os casos de prorrogação, direitos antidumping, salvaguardas e compensações por subsídios. Conheça as principais medidas de defesa comercial. São direitos antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas

Mercado prevê manutenção da taxa de juros

De 113 casas consultadas pelo Valor, apenas duas esperam uma mudança na Selic em dezembro (um aumento de 0,25 ponto percentual, para 14% ao ano), as outras 111 acreditam que o juro básico fique nos atuais 13,75%

Brasil enfrenta Coreia, craque em educação

Nos indicadores sócio-econômicos, o tigre asiático já é campeão; país tem o 19º melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, enquanto o Brasil está na 87ª posição

Incertezas sobre PEC e gastos põem no radar dívida pública de 90% do PIB

Pelos termos inicialmente propostos, PEC da Transição pode elevar indicador em até cinco pontos percentuais no ano que vem

Pobreza atinge com mais força famílias com criança

No ano passado, quase um terço da população vivia com até US$ 5,50 por dia, segundo IBGE.

Países ampliam restrições a exportações brasileiras

Medidas de defesa comercial vão de aço a suco de limão. Efeito protecionismo global

Julgamento no STF pode facilitar aprovação de PEC legislando como sempre

Lula terá semana decisiva para futuro novo governo, com decisões no Legislativo e no Judiciário

Para Mangabeira, Lula fracassa se repetir estratégia

Para ex-ministro da SAE, falta projeto ao presidente eleito

Salto defende reforma para taxar consumo

Benefícios tributários seriam substituídos por fundo de desenvolvimento regional financiado pela emissão de títulos públicos federais

PEC passa, mas Lula precisará aumentar impostos, diz Bezerra

Senador que foi ministro de Dilma e líder dos governos Temer e Bolsonaro se despede do Congresso

Não dá mais para ignorar o humano por trás de cada crachá

A colunista Stela Campos analisa que, embora a saúde mental tenha ganhado espaço na agenda, há muito o que ser feito pelas empresas para acolher os seus funcionários

Índice de preços de alimentos da FAO voltou a recuar em novembro

Indicador ficou em 135,7 pontos em novembro, ante 135,9 em outubro. Em relação a novembro de 2021, houve alta de 0,3%

Caixa reforça estrutura de governança na área de crédito

Comitê será etapa adicional na definição de diretrizes para concessão a empresas

Supremo mantém contratação de trabalhador como pessoa jurídica

Ministros consideram que a prática é uma forma de terceirização lícita