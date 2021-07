De acordo com as informações, uma equipe da Polícia Militar deslocou até a rodovia PR-445, onde um caminhão que havia sido furtado em Maringá e possuía rastreador, estaria estacionado no local.

Os policiais fizeram contato com o porteiro do estacionamento, que franqueou a entrada onde foi localizado o caminhão já com as placas trocadas.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para as devidas providências.

