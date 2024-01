Caminhonete SUV roubada é recuperada pela Polícia Militar em Cambé

Em uma ação rotineira de patrulha, a equipe ROTAM da Polícia Militar do Paraná realizou uma significativa recuperação de veículo no município de Cambé. No dia 04 de janeiro de 2024, na Rua Fortaleza, localizada no Jardim Santa Adelaide, uma caminhonete SUV Hilux de cor cinza foi encontrada em circunstâncias atípicas, levantando suspeitas da equipe policial.

O veículo estava estacionado em um local considerado isolado e, ao ser inspecionado pela equipe da ROTAM, foi constatado que o chassi gravado no vidro não coincidia com o registrado na placa exposta. Através de uma verificação mais detalhada, utilizando o número do chassi, confirmou-se que a Hilux possuía um alerta de furto registrado no estado de Minas Gerais.

Diante do descoberto, o veículo foi apreendido sem incidentes e transportado à Central de Flagrantes de Londrina para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Com a recuperação do veículo, a Polícia Militar reitera seu compromisso com a segurança e a ordem pública, reforçando a mensagem de que suas ações fazem a diferença na comunidade.