Acidente na PR-445 em Cambé Resulta em Vítimas Hospitalizadas

No início da tarde de 04 de janeiro de 2024, um acidente do tipo abalroamento lateral foi registrado na PR-445, no município de Cambé, próximo ao quilômetro 100, mais 650 metros, afetando diretamente dois veículos e resultando em várias vítimas.

Por volta das 14h30min, sob condições climáticas favoráveis e em uma pista simples com sinalização clara de limite de velocidade de 100 km/h, dois veículos de Londrina/PR se envolveram no sinistro. O Lifan X60, dirigido por J. D. D. S. D L., 46 anos, trafegava em direção à Bela Vista do Paraíso quando colidiu lateralmente com um Fiat Strada, que vinha em sentido contrário, conduzido por F. M. A., de 71 anos.

O impacto resultou em ferimentos no condutor do Fiat Strada, que foi prontamente encaminhado à Santa Casa de Cambé para atendimento médico. Além disso, três passageiros do Lifan X60, com idades entre 10 e 73 anos, também foram levados ao mesmo hospital.

A polícia rodoviária realizou o teste do etilômetro no condutor do Lifan X60, que apontou 0,00 mg/L, descartando a influência do álcool para este motorista. O teste não foi realizado no condutor do Fiat Strada devido à sua condição médica que necessitou de atendimento imediato.

A área do acidente é conhecida por ser uma zona onde ultrapassagens são proibidas, indicando que as circunstâncias do acidente podem estar ligadas ao desrespeito dessa regulamentação. As autoridades competentes estão investigando as causas exatas do sinistro.