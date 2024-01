Londrina Esporte Clube Convoca Assembleia para Regularização da SAF

O Londrina Esporte Clube, uma das principais instituições esportivas do Paraná, anunciou a realização de uma Assembleia Geral decisiva para o futuro do clube. Marcada para o dia 20 de janeiro de 2024, a assembleia será um marco importante na transição do clube para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O presidente do clube, Getúlio Marques Castilho, convocou todos os associados pessoas físicas para participar do encontro, que ocorrerá no Estádio Vitorino Gonçalves Dias – VGD – situado na Av. Jorge Casoni, 1900, em Londrina-PR. A primeira convocação está agendada para as 09:00 horas, seguida de uma segunda convocação às 09:30 horas, caso seja necessário.

Na ordem do dia, os membros irão discutir e validar pontos cruciais para a regularização da SAF do clube. O primeiro item será a validação da aprovação do Conselho de Representantes sobre os termos e registro dos atos constitutivos do Londrina Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. Este passo é essencial para o cumprimento do artigo 37 do Estatuto Social do clube.

Além disso, será abordada a validação da aprovação da Proposta Vinculante, já aprovada pelo Conselho de Representantes, para a cessão do capital social votante da Londrina Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. Essa medida é um componente chave na estruturação da SAF, garantindo uma base sólida para o futuro administrativo e financeiro do clube.