Canil da PRE em Rolândia Intercepta Ônibus e Faz Grande Apreensão de Drogas e Celulares

0:00

Em uma significativa operação de combate ao tráfico, a Polícia Militar Rodoviária (PMPR) do Canil da 2ª Companhia do BPRv fez uma expressiva apreensão de drogas e celulares nesta segunda-feira, 11 de março de 2024, no posto policial rodoviário de Rolândia, localizado na PR-986.

Policiais e cães farejadores concentraram esforços em um ônibus interestadual que fazia a rota Maringá/SP. Com a ajuda do cão de faro AIRON, quatro bagagens foram sinalizadas como suspeitas. Pertencentes a dois passageiros, um dos quais menor de idade, as malas escondiam vários tabletes de maconha. Os detidos confessaram que seriam remunerados com R$ 1000 para transportar a droga até São Paulo.

Os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Rolândia para as devidas providências legais.

A mesma operação também resultou na apreensão de uma significativa quantidade de celulares durante a inspeção de outro ônibus interestadual na linha Campo Mourão/SP. Um passageiro transportava os dispositivos eletrônicos sem comprovação fiscal, o que levou à apreensão dos itens e ao seu encaminhamento para a Receita Federal de Londrina.

O resultado da operação contabilizou a prisão de um homem e a apreensão de um menor, além da retirada de 82,4 quilos de maconha e 113 celulares do circuito ilegal.

A ação destaca a eficácia e o comprometimento da Polícia Militar do Paraná em suas operações, reforçando a mensagem de que a instituição faz a diferença na proteção da sociedade e no combate ao crime.