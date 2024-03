0:00

Em um significativo avanço para a educação profissional e tecnológica, o Governo Federal, em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira (12), declarou a implementação de 100 novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em todo o Brasil. Entre as localidades escolhidas, Cambé, no Paraná, foi uma das contempladas para receber uma nova unidade educacional.

A infraestrutura do novo campus do Instituto Federal será estabelecida no endereço onde atualmente se encontra o Centro de Educação Profissional do município, localizado na Rua da Lapa, 160. Esta instituição já disponibiliza uma gama de cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) e está situada no prédio do antigo Colégio Sesi, revitalizado para ser um centro educacional de referência.

Esta expansão foi possível devido à colaboração da deputada federal Luísa Canziani junto ao Ministério da Educação. No ano de 2023, a instituição ofertou 145 vagas em cursos diversificados, atendendo a demandas contemporâneas do mercado de trabalho.

O prefeito Conrado Scheller expressou sua satisfação com a confirmação, enfatizando o impacto positivo que o novo campus trará para a cidade. Ele citou o esforço conjunto de várias autoridades, incluindo o ministro da Educação Camilo Santana e a deputada Luísa Canziani, ressaltando que o ensino é uma ferramenta transformadora capaz de abrir portas para um futuro próspero.

Canziani, por sua vez, destacou o significado da conquista e a importância de dar continuidade ao bom trabalho na área da educação que Cambé vem realizando.

Com o investimento do Novo PAC, o Governo Federal prevê a abertura de 140 mil novas vagas educacionais, principalmente em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O total de R$ 3,9 bilhões será destinado à construção e consolidação de campi, incluindo o de Cambé, que receberá investimentos para o desenvolvimento de infraestruturas essenciais como refeitórios e bibliotecas.

A ação não somente fortalece a educação, como também impulsiona o setor da construção civil e contribui para o desenvolvimento local e regional, gerando emprego e renda.

Cambé se une a outras quatro cidades paranaenses — Maringá, Araucária, Cianorte e Toledo — que também foram escolhidas para sediar novos campi do Instituto Federal, marcando um passo significativo na expansão da educação profissionalizante no estado.