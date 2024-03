Prefeitura amplia vacinação contra a dengue para público de 10 a 14 anos

0:00

A partir desta terça-feira (12), a Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, vai ampliar a faixa etária de vacinação contra a dengue e imunizar crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. A aplicação das doses ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – com exceção a do Ana Rosa. É só comparecer em uma Unidade, das 8h às 18h, com carteira de vacinação. Não há necessidade de agendamento.

A ampliação da faixa etária se dá pela baixa procura pela vacinação. Ao todo, o município recebeu 2.676 doses para um público alvo de 8.310 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No entanto, em cerca de duas semanas, apenas 781 doses foram aplicadas. O município não vem medindo esforços para aumentar os índices, mas todos precisam fazer a sua parte. Além da vacinação durante toda a semana, no último sábado (9) foi realizada uma campanha também para atender este público. Porém, foram aplicadas só 123 doses de imunizantes. A Secretaria destacou que a procura foi abaixo do esperado.

O prefeito Conrado Scheller faz um apelo para a população aderir à campanha de vacinação contra a dengue. “Pedimos para que os pais, mães, avós, parentes e amigos, comuniquem as pessoas que têm crianças de 10 e 14 anos para levar os pequenos para vacinar. Juntos nós vencemos a pandemia da Covid, oferecemos a vacina e teve a adesão. Pedimos para que tenha também contra a dengue. Essa é uma batalha conjunta, e cada um precisa fazer a sua parte. Nós vamos vencer esse mosquito da dengue”, expressou o prefeito.

A vacina Qdenga

O imunizante contra a dengue Qdenga foi desenvolvido pelo laboratório Takeda Pharma, passou por todos os testes de segurança e foi aprovado pela Anvisa em março de 2023. A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue. Por isso, induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. A Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 59 anos, tanto para quem já teve dengue, quanto para quem nunca foi infectado.

O laboratório contraindica a vacina para quem tem alergia a algum dos componentes, quem tem o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora, ou gestantes e lactantes.

Além disso, os estudos clínicos mostraram que pode haver reações leves, geralmente, dentro de dois dias após a injeção, como dor no local da injeção, dor de cabeça, dor muscular, vermelhidão no local de injeção, mal-estar, fraqueza e febre.