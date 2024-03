ALTERNATIVAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM ALINE MARQUES

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

🍌😋Se alimentar fora de casa de forma saudável não precisa ser caro e nem complicado! 🎯A Coluna Bela Manchete, com Emily Müller, foi conversar com a nutricionista Aline Marques para saber quais as recomendações mais saudáveis para um Lanchinho fora de casa! 👉Será que algumas barrinhas e bananinhas podem colaborar em uma dieta de baixa caloria ?! 🤩Assista e entenda tudo! 💚Com Velomed-Distribuidora de produtos saudáveis. Lojas , em Cambé, onde você encontra as bananinhas: 🎯Empório Natural Cambé – Av Ingraterra; 🎯Vivia Leve – Av Brasil 308 ; 🎯Performance – Av Roberto Conceição ; 🎯Armazém Geboni,no Jardim Santo Amaro ; 🎯Estação das Sementes – Av Brasil 715; 🎯Ponto Natura – Av Brasil 415; 🎯Tudo Natural Cambé – na Galeria do Mufato ; 🎯Vendinha – Av Brasilia 143 A.