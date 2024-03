LONDRINA E CAMBÉ – 17/03: Obras de ampliação e melhorias interrompem abastecimento de água no domingo, 17

0:00

A Sanepar informa que serão realizadas importantes obras de ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé neste domingo (17). Para a execução dos serviços será necessário executar uma parada total da produção e distribuição de água do Sistema Tibagi, afetando bairros de todas as regiões de Cambé e Londrina, exceto a região Central e parte do Oeste, de Londrina, que são atendidas pelo Sistema Cafezal.

Os trabalhos serão realizados das 7h às 17h. A previsão é a de normalização do abastecimento entre o fim da noite do domingo e a madrugada da segunda-feira (18).

A orientação é para que priorize o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br