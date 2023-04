Capotamento de veículo deixa condutor ferido em Cambé

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (04) em Cambé. O capotamento aconteceu por volta das 10h40, na Rodovia Melo Peixoto (BR-369), próximo a trincheira de entrada no Bratislava.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do veículo GM Celta, de cor preta, perdeu o controle do automóvel e acabou capotando. O motorista, identificado como C.V.D.S.A., de 22 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital mais próximo para receber atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia, mas é possível que tenha ocorrido devido a uma falha mecânica ou erro do condutor. Ainda de acordo com a polícia, não havia mais pessoas no veículo no momento do acidente.

A equipe de resgate da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para prestar atendimento ao motorista.

Este acidente serve como um alerta para os motoristas que devem sempre prestar atenção ao dirigir e respeitar as leis de trânsito para evitar acidentes e preservar vidas. A Polícia Militar reforça a importância de manter os veículos em bom estado de conservação e fazer as revisões periódicas para evitar falhas mecânicas.