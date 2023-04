Polícia Civil de Cambé apreende comprimidos abortivos no Jardim Cidade Verde

A Polícia Civil do Paraná através dos investigadores da delegacia de Cambé, realizou uma importante apreensão nas últimas horas, retirando das ruas um grande número de comprimidos abortivos. Após uma investigação policial bem-sucedida, foi possível interceptar uma entrega de medicamentos para aborto na região do Jardim Cidade Verde.

No local indicado pela denúncia, os policiais encontraram uma mulher que portava um envelope contendo o produto abortivo. Questionada sobre a origem do medicamento, a suspeita informou que havia comprado juntamente com uma amiga, com o objetivo de revendê-lo posteriormente.

Os policiais conduziram a suspeita até a delegacia de polícia de Cambé, onde ela abriu o envelope contendo o medicamento Misoprostol. Esse medicamento é amplamente utilizado para induzir o parto e como abortivo.

A retirada desses comprimidos das ruas é um grande avanço no combate ao aborto ilegal e ao comércio de medicamentos sem registro. A polícia alerta para os perigos da utilização de medicamentos sem prescrição médica, que podem colocar em risco a vida das mulheres que procuram por esse tipo de solução.

A Polícia Civil de Cambé continuará atenta a essas atividades ilegais e pede a colaboração da população no combate ao comércio de medicamentos sem registro e ao aborto ilegal.