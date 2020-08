No início da tarde desta segunda-feira (10), o SAMU de Bela Vista do Paraíso foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento na PR-090, chegando ao local constataram que a vítima se encontrava consciente no interior do veículo, um Nissan Kicks.

A mesma relatou que teria dormido ao volante quando seguia sentido Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul, motivo pelo qual perdeu o controle do veículo, vindo a capotar várias vezes adentrando a plantação de milho.

Caminhoneiros que almoçavam ali na conhecida “Figueira”, ponto de parada para aqueles que trafegam pela rodovia, presenciaram o acidente e acionaram o socorro.

A vítima, do sexo feminino, de 27 anos, que seria de Presidente Prudente/SP reclamava de muita dor no pescoço e tórax, e após as manobras de remoção do veículo e imobilização foi encaminhada ao Hospital São Jorge de Bela Vista do Paraíso para os devidos cuidados médicos.

Cobra News