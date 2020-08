Um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico de drogas terminou com três homens mortos na madrugada desta terça-feira (11), no Conjunto União da Vitória, na região sul de Londrina.

De acordo com as informações da PM, os homens que morreram estavam em um imóvel sobrado, que servia como ponto de tráfico. Os policiais haviam sido informados de que um indivíduo com mandado de prisão estava no local. No ponto também foram encontradas armas.

Quando os policiais chegaram, os homens começaram a atirar. A PM revidou e os três suspeitos foram mortos. Um escudo balístico foi utilizado pela PM, o que evitou que os agentes se ferissem.

Os cadáveres, ainda não identificados, serão encaminhados ao IML.

Cobra News