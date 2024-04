Capotamento na PR 862 Deixa Dois Feridos em Ibiporã

0:00

Na noite de 19 de abril de 2024, um acidente de trânsito foi registrado na PR 862, próximo a Ibiporã, Paraná, envolvendo um grave capotamento que resultou em ferimentos em duas pessoas. O sinistro ocorreu por volta das 21h30 no quilômetro 05, mais 500 metros da rodovia.

O veículo envolvido, um Fiat Uno Mille com placas de Jataizinho-PR, era conduzido por um homem de 27 anos, acompanhado por um passageiro, um adolescente de 15 anos. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRv Rolândia), que atendeu a ocorrência, o condutor perdeu o controle do carro, que acabou capotando sobre o canteiro central da rodovia.

Ambos os ocupantes do veículo sofreram ferimentos e foram rapidamente assistidos pelas equipes de emergência. O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) prestou os primeiros socorros no local e, em seguida, encaminhou o condutor e o passageiro para o Hospital Cristo Rei, no município de Ibiporã.

O teste de etilômetro não foi realizado devido à necessidade de atendimento médico urgente do condutor. A equipe de resgate enfatizou a importância do socorro imediato, priorizando a saúde e a segurança dos envolvidos.

Este acidente ressalta a necessidade de cautela ao volante, especialmente em condições que podem predispor a perda de controle do veículo. As autoridades continuam investigando as causas exatas do capotamento, enquanto as vítimas recebem cuidados médicos.