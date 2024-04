Grande Quantidade de Maconha Apreendida na BR 369 em Operação Conjunta da Polícia

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em uma operação integrada realizada na noite de 19 de abril de 2024, forças de segurança apreenderam uma grande quantidade de maconha na rodovia BR 369, no quilômetro 176. A ação envolveu equipes da Polícia Militar, através da ROTAM, Aliança de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11CIPM), juntamente com agentes da Receita Federal e Polícia Federal.

Por volta das 20h, uma operação de patrulhamento foi intensificada após recebimento de informações de inteligência sobre um veículo suspeito. O veículo, um Palio Weekend vermelho, foi avistado sendo transportado sobre um guincho. Ao ser abordado, o veículo era ocupado por um casal, seu filho menor e o condutor do guincho.

Após buscas pessoais nos dois adultos masculinos, que inicialmente não resultaram na localização de itens ilícitos, uma inspeção mais detalhada no interior do Palio Weekend revelou aproximadamente 215 quilos de uma substância semelhante à maconha. O proprietário do veículo, presente no local, assumiu a posse do entorpecente e foi detido.

O suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal, que assumiu a condução dos procedimentos legais, incluindo o flagrante delito. Este incidente destaca a eficácia da colaboração entre diferentes agências de segurança na luta contra o tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança pública, sublinhando através de sua atuação que “nós fazemos a diferença”.