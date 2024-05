Casal é preso por tráfico de drogas em operação policial no Jardim Santo Amaro, Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em uma operação realizada no final da tarde de 23 de maio de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou a prisão de um casal por tráfico de drogas no Jardim Santo Amaro, localizado na Rua Rio Tietê, em Cambé. A ação contou com o apoio de duas viaturas, uma da equipe RPA e outra da equipe ROTAM.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um casal que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se ocultar. Isso levou os agentes a realizar uma abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada uma pochete com 28 porções de uma substância similar à maconha e R$ 37,55 em dinheiro com um dos indivíduos, identificado pelas iniciais A.V.S.C.

Após um diálogo inicial com o casal, eles informaram que havia mais drogas dentro de sua residência. Durante a busca domiciliar, acompanhada por um dos suspeitos, B.A.S, a equipe localizou no quarto do casal um pote de vidro contendo adicionais 20 porções de maconha e 4 porções de cocaína.

Questionados sobre a origem e o propósito das drogas, o casal admitiu estar comercializando as substâncias ilícitas no local há aproximadamente três semanas, justificando a atividade ilegal pela falta de emprego.

Ao final da operação, a equipe ROTAM prestou suporte para o transporte dos detidos até a delegacia de Cambé. O resultado da ação foi a prisão de um homem e uma mulher, além da apreensão de 48 porções de maconha e 4 porções de cocaína.

Esta operação reflete o compromisso contínuo da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade local.