Campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite inicia na segunda-feira

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite terá início na próxima segunda-feira (27), com o objetivo de imunizar crianças menores de cinco anos em todo o Brasil. O período de vacinação se estenderá até o dia 14 de junho. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cambé, as doses serão administradas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.

O governo do Estado do Paraná espera vacinar 717.915 crianças com idade inferior a cinco anos. Deste total, 139.732 são menores de um ano e devem seguir o esquema vacinal primário, que inclui três doses da vacina inativada contra poliomielite (VIP). As demais 578.183 crianças, de um a quatro anos, deverão receber a vacina oral poliomielite (VOP), sempre que já tenham sido previamente imunizadas com o esquema primário.

A finalidade da campanha é prevenir a reintrodução do poliovírus no país, buscando atingir uma cobertura vacinal alta e homogênea para manter o Brasil livre da poliomielite. A Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite nas Américas (RCC) indicou um alto risco de retorno do poliovírus selvagem ao território nacional em 2023.

Em 2023, o Paraná registrou uma cobertura vacinal de 89,96% entre crianças de até cinco anos, aproximando-se da meta nacional que é de mais de 95%. A poliomielite é uma enfermidade grave, causando paralisia flácida, geralmente nos membros inferiores, de maneira assimétrica e irreversível.

Mayara Santos, responsável pelo departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, destacou a importância da vacinação. “A falha em completar o esquema vacinal representa um risco à saúde pública e facilita a reintrodução do poliovírus. É essencial que os pais ou responsáveis vacinem suas crianças, especialmente nesta que será a última campanha utilizando a vacina oral,” afirmou Santos.

A campanha marca um momento crucial na luta contra a poliomielite, e as autoridades de saúde enfatizam a necessidade da participação ativa da população para erradicar completamente a doença do Brasil.