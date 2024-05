Tombamento de Veículo na Rodovia PR 862 em Ibiporã

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No dia 25 de maio de 2024, por volta das 16h35, um acidente do tipo tombamento foi registrado na Rodovia PR 862, no quilômetro 11+900, no município de Ibiporã, Paraná. O incidente envolveu um veículo Renault Kwid, que trafegava no sentido de Ibiporã para Londrina.

A condutora do veículo, identificada pelas iniciais F. E. O., de 46 anos, sofreu ferimentos leves e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Ibiporã para receber atendimento médico adequado. De acordo com as autoridades no local, a pista onde ocorreu o acidente é dupla e estava em boas condições, sendo uma reta em nível.

O teste etilométrico, realizado para verificar a presença de álcool no sangue da condutora, não foi aplicado. No momento do acidente, as condições meteorológicas eram favoráveis, com tempo bom, o que indica que o clima não foi um fator contribuinte para o sinistro.

O veículo envolvido no tombamento possui placas da cidade de Ibiporã, e não há indicações de que outros veículos tenham sido afetados pelo incidente. A situação no local foi rapidamente controlada pela equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que atendeu a ocorrência e tomou as medidas necessárias para a segurança e a fluidez do tráfego na região.