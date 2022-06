Casal em moto vai parar embaixo de ônibus após acidente em Cambé

Um rapaz e uma jovem, ambos com 18 anos, ficaram feridos em um acidente na noite desta terça-feira (28) em Cambé. O casal trafegava em uma motocicleta quando se envolveu numa colisão do tipo abalroamento com um ônibus do transporte coletivo. O acidente aconteceu por volta das 19h00 na rua Carlos Sawade com a rua Pedro Álvares Cabral.

O condutor a Honda CG Fan 125, Gustavo Silveira dos Santos e a passageira da moto, Emily Kawani Vallarini foram parar embaixo do ônibus.

Na chegada da equipe do Siate e de uma equipe ABTR do Corpo de Bombeiros, populares que presenciaram o acidente tentavam fazer a retirada do casal que estava debaixo do veículo.

Gustavo e Emily sofreram ferimentos na região pélvica, escoriações em membros superiores e inferiores. A vítima com ferimentos de maior gravidade era Emily com um edema e escoriações na região craniana.

Após serem estabilizados, o jovens foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Cambé.

