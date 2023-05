CastraPet realiza a castração de 200 animais em Cambé

Nesta sexta-feira (19), o Centro Cultural estava cercado de amor e fofura. Cambé recebeu novamente a clínica móvel do CastraPet, fazendo a castração gratuita de 200 animais, entre cães e gatos. O Programa de Castração de Cães e Gatos é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto de Água e Terra (IAT), e veio para a cidade por meio de emenda parlamentar.

O chefe da Divisão de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Maurício Gomes, destacou a relevância do CastraPet. “Esse é um programa muito importante porque atua diretamente no controle de natalidade de animais. Então, você faz um controle da melhor forma, através da castração cirúrgica. O resultado é muito bom e a população em Cambé adere bastante”, disse.

O CastraPet é um convênio com o Governo do Estado e Sedest, destinado para pessoas com até dois salários mínimos de renda familiar e ONGs da causa animal. Os contemplados devem se inscrever previamente, e passam por classificação, avaliação e agendamento diretamente na Secretaria de Meio Ambiente.

Através do CastraPet, é enviado uma clínica móvel com todos os equipamentos necessários para fazer o procedimento com segurança, seguindo os protocolos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Os animais ainda ficam em observação e recebem o medicamento para recuperação completa. A castração ajuda no controle populacional e de doenças, reduz a agressividade, fugas e marcação de território.

Segundo o prefeito Conrado Scheller, o CastraPet vem para complementar o programa municipal de castração, e ajudar, principalmente, no controle da população de animais de rua. “A gente fica feliz que o Governo do Estado tenha destinado o CastraPet mais uma vez para Cambé, e segundo eles porque Cambé é uma cidade extremamente organizada. Então, nossa equipe está de parabéns também. Esse é um processo interessante porque algumas pessoas não têm condição de castrar seu animal, arcar com os custos de filhotes e eles acabam indo para a rua. E tudo aqui é feito com muita dignidade, sem sofrimento para o animal no procedimento, já com medicamento para recuperação. Realmente é um tratamento de primeiro mundo”, salientou.

Alessandra Marques, tutora da Mel, de três anos, expressou a alegria com o CastraPet. “Hoje eu trouxe ela para castrar, nesse projeto que é muito bacana e importante na cidade. A gente precisa mesmo de projetos assim, porque tem muitos animais na rua, abandonados, e eles são fundamentais na vida da gente. Então, esse projeto tem que ser incentivado”.