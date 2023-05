MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Mais Médicos pagará até R$ 1 milhão a quem ficar 4 anos

‘Ao atacar o agro, Lula se distancia de quem gera renda’

Contra o TSE, oposição ressuscita proposta de CPI

‘Tribunais estão ultrapassando a linha’, diz Deltan

A pedido do relator, equipe explica critérios

‘Brasil tem oportunidade de se tornar potência ecológica’

Inflação e juro alto derrubam em 18% a lucratividade das empresas na Bolsa

Marinha envia oxigênio ao AP contra surto de síndromes respiratórias

Luís Eduardo Assis: Desempregados, procuram-se

FOLHA DE S.PAULO

Governo pretende mudar regras para concursos públicos

Campos Neto e Pacheco participam hoje de seminário da Folha sobre o BC

Agro e serviços se unem por mudança na reforma tributária

Governo pretende mudar regras para concursos públicos

Volta ao escritório trava em demanda do trabalhador pelo modelo híbrido

Aras cerca Lula para emplacar sucessor na PGR

Japão promete isenção de visto a brasileiros

Ministério abre quase 6.000 vagas para Mais Médicos

Juiz das garantias volta à pauta do STF após três anos na gaveta

Doação de bens tem base em pareceres técnicos, diz estatal

O GLOBO

Regulação de apostas esportivas transcende a questão tributária

Piora universitária reflete mais que corte de verbas

Cúpula expõe dificuldade do G7 com Sul Global

‘Lula é agressivo com o agro. Fica difícil ter bom relacionamento’

Sem diálogo, governador de SC prioriza pauta ideológica

Ataques a urnas e ao Judiciário continuam no ar

Sonho possível?: Saúde estuda o uso da inteligência artificial no SUS, mas enfrenta desafios

VALOR ECONÔMICO

Processos sobre tributação do consumo e renda somam R$ 322 bi

Pesquisa inédita realizada pelo Insper considerou informações prestadas à CVM por 751 empresas em discussões judiciais e administrativas

MP perderá validade e desempate no Carf deve voltar a um impasse

Deputados admitem que não haverá tempo hábil para aprovar o projeto de lei (PL) que regulamenta o dispositivo na Câmara e no Senado até 1º de junho. Positivo

Juro alto e instabilidade global fazem ‘Spac’ devolver dinheiro a investidor

No Brasil, dos cinco negócios anunciados de dois anos para cá, apenas um virou uma história bem-sucedida

Após reforma, Previdência segue no vermelho

Segundo estudo, crença de que é possível reduzir a contribuição previdenciária são pouco sensatas

Alíquota fica abaixo do que Previdência precisa

Crescimento de contribuições especiais mais baixas amplia defasagem, aponta estudo

Contenciosos de taxação a consumo e renda somam R$ 322 bi só este ano

Levantamento do Insper mostra apenas os questionamentos judiciais e administrativos registrados na CVM; reforma reduz potencial de disputa, diz Appy

Relator não descarta mais mudanças em arcabouço

Governo espera aprovar, esta semana, o projeto de lei com a nova regra fiscal. Vai esperando…

Os caça-penduricalhos na elite estatal

Efeito cascata de benefícios faz teto virar piso para alguns servidores. Mama tetas tem fome

Países europeus passam a controlar preços ante alta do custo da comida. Inflação alta provoca retorno dos controles que, segundo varejistas, os obriga a vender com prejuízo

Infraestrutura e desmatamento na Amazônia

É em torno das rodovias que se concentra cerca de 95% do desmatamento na região

Indústria quer incluir o gás na nova política de preços da Petrobras

Fórum do Gás e União Pela Energia enviam carta ao MME em busca de gás mais barato da estatal para cadeias produtivas industriais

Com importação crescente, nova crise bate à porta do setor de leite

Para Lactalis, líder do mercado nacional de lácteos, se consumo não aumentar na mesma proporção das compras no exterior, vai sobrar leite

Para Lactalis, pulverização é entrave a melhorias na produção

Com número elevado de laticínios, produtores podem optar por vender a diferentes empresas em vez de investir para aprimorar seus indicadores

Dólar a R$ 5 parece ser mais teto do que piso, diz BNP Paribas

Para o economista-chefe Marcelo Carvalho, BCs não têm pressa para cortar juro; banco francês projeta recessão ‘moderada’ nos EUA no 3º trimestre

Teste de real digital reúne de projeto de nicho a título ‘tokenizado’

Soluções em teste fogem de pagamento e negócios dominados pelos bancos

Franquias vencem no STF disputa com ex-franqueados

Empresas têm dois importantes precedentes contra pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego

Setores de bem-estar e economia verde estão entre os promissores

Maioria dos jovens ingressa no mercado de trabalho em posições que estão sumindo com o avanço da tecnologia

Integração deve aumentar interesse por cursos técnicos

Modalidades abrem chances de inserção imediata no mercado de trabalho e podem servir de ponte para o ensino superior. Salário chega a superar o de nível superior

Chance de carreira é maior para quem fez curso técnico do que para quem só estudou o ensino médio

Indústria precisa qualificar 9,6 milhões

Desafio requer ampliação de cursos profissionalizantes, modernização e interação maior entre escolas e empresas

Cursos on-line gratuitos capacitam para carreira em TI

Falta de recursos é um dos desafios dos jovens que querem ingressar no universo da tecnologia

Transição verde criará o maior número de novos postos de trabalho

Investimento de empresas em qualificação reflete a incapacidade do sistema educacional