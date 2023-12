Chegada Triunfal do Papai Noel em Cambé Inicia Celebrações de Natal Especial

O Papai Noel chegou a Cambé em uma noite especial, marcando o início da programação natalina. Com uma carreata iluminada e animada por música, a comunidade de Cambé celebrou em todo o trajeto, desde o Calçadão com o comércio noturno até o Centro Cultural, onde a Casa do Papai Noel está localizada.

A festividade teve início às 19 horas com a Caravana do Papai Noel, uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Cambé (ACIC). A partir das 20 horas, a Big Band de Vitor Gorni e o cantor Ivo Pessoa proporcionaram um show especial com grandes sucessos do passado, trilhas sonoras de novelas e músicas natalinas ao lado do Centro Cultural.

Por volta das 21 horas, o grande astro da noite, o Papai Noel, chegou ao Centro Cultural, participando da cerimônia oficial de abertura das festividades de Natal ao lado do prefeito Conrado Scheller, do vice-prefeito Zezinho da Ração, vereadores, secretários municipais, autoridades, crianças que receberam a chave da cidade e toda a comunidade. Após a cerimônia, a Casa do Papai Noel abriu oficialmente suas portas para que o público pudesse tirar fotos e fazer pedidos ao ‘Bom Velhinho’.

O prefeito Conrado Scheller destacou este Natal como mais um marco histórico para a cidade, investindo cada vez mais em decoração e momentos especiais para a população. ‘É uma forma de retribuir à população, que trabalha durante todo o ano e merece encontrar, em dezembro, uma cidade lindamente decorada, iluminada, com excelentes shows e a oportunidade de vivenciar tudo isso aqui. Buscamos enfeitar a cidade, trazer mais atrações, oferecer a melhor Casa do Papai Noel e o melhor Papai Noel da região. Este é o começo de mais um Natal inesquecível em Cambé’, enfatizou.

Isis Caroline e seu filho Luis Otávio, de seis anos, foram os primeiros a visitar o Papai Noel em sua Casa. Isis explicou que o filho estava ansioso e teve uma noite muito especial. ‘Ele contava as horas para vir e até foi convidado a ser uma das crianças que receberam a chave da cidade e o primeiro a ter contato com o Papai Noel. Ele ficou muito feliz’, disse. Já Luis Otávio nos contou que, além de abraçar o Papai Noel, aproveitou para pedir um carrinho como presente.

A família Antônio, composta pelo pai Fernando, mãe Camila e os filhos Isabella, de cinco anos, e Fellipe, de três anos, faz questão de participar todos os anos das festividades de Natal em Cambé. No entanto, Camila declarou que, particularmente, este Natal está ainda mais especial. ‘Está tudo muito lindo, perfeito. Vimos todos os anos, mas este está incrível. A iluminação, o Papai Noel, o show. Tudo está maravilhoso’.

Programação completa de Natal:

Até 23/12 – Visita ao Papai Noel na Casa do Papai Noel Dias da semana: 19h às 22h Finais de semana: 18h às 21h

12 e 19/12 – Coral Palestrina Às 20h, no Calçadão

13/12 – Coral CCI Às 20h30, em frente à Prefeitura

15/12 – Opera Brass Às 20h, do Banco do Brasil até o Centro Cultural

20/12 – Septeto Às 20h, na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Inglaterra

Horário especial do comércio: Dias de semana: 09h às 22h; Sábados: 09h às 18h (podendo se estender até 21h, segundo o Sindicato de Comércio Varejista – Sincoval); Dia 24: 09h às 13h.

