COMO RESTABELECER AUXÍLIO DOENÇA INDEFERIDO

Você já passou pela situação de ter o benefício de AUXÍLIO DOENÇA indeferido? Se não, conhece alguém que já passou por isso?

Bom, ter o benefício indeferido significa dizer que o pedido do Auxílio Doença foi negado pelo INSS.

De modo geral, todos os segurados que, em razão de alguma doença ou acidente, ficarem incapacitados temporariamente para o trabalho ou para suas atividades habituais por mais de 15 dias, terão direito ao benefício de Auxílio Doença.

No entanto, em alguns casos, após a realização da perícia e análise dos documentos médicos pelo INSS, esse benefício acaba sendo negado e o segurado fica sem saber como proceder nessa situação.

Vários são os motivos que podem causar o indeferimento do benefício. Aqui destacamos alguns deles:

Falta do período de carência mínima;

Perda ou falta de qualidade de segurado;

Não possuir incapacidade para o trabalho;

Atestado médico com irregularidades;

Erros e divergências no CNIS.

Se o benefício não foi concedido, existem algumas opções que podem reverter essa decisão.

É possível abrir o pedido de reconsideração (PR) no INSS, o qual possibilita a realização de uma nova perícia para reavaliar o caso. Esse pedido deve ser feito dentro do prazo de 30 dias após a decisão de indeferimento. Outra alternativa é entrar com um recurso administrativo diretamente no INSS.

Mas atenção: Esses procedimentos costumam ser demorados e não há garantia de que o benefício será concedido.

Muitas vezes, a via judicial se revela mais eficiente do que a administrativa, visto que já existem diversos posicionamentos jurisprudenciais favoráveis ao segurado na concessão desse benefício.

Se esse for o seu caso, você pode contar com o apoio profissional de um advogado especialista, pois ele poderá orientar qual o melhor caminho a ser seguido para conseguir o benefício.

