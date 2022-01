Cia P. Choque entrega uma tonelada de alimentos para a ONG Viver

A ONG Viver atua há 18 anos acolhendo, amparando e apoiando crianças e adolescentes com câncer, e também suas famílias, com amor e dedicação.

Na tarde de hoje (3), policiais militares da Cia. P. Choque do 5º BPM realizaram a entrega de 75 cestas básicas, totalizando uma tonelada de alimentos, para a ONG Viver na cidade de Londrina.

Essa doação é fruto da campanha de Natal proposta pelos militares estaduais e que contou com o apoio do público interno e externo.

A ONG Viver atua há 18 anos acolhendo, amparando e apoiando crianças e adolescentes com câncer, e também suas famílias, com amor e dedicação. Mensalmente a ONG presta assistência a 180 crianças e adolescentes e seus familiares, dispondo de serviços de alimentação, hospedagem, atendimento odontológico, nutricional, psicológico, atividades de recreação, entre outros.

Essa doação representa o empenho dos policiais militares no trabalho em prol da comunidade local, superando a missão de prevenção e repressão de crimes.





