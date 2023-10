Circuito Corridas Sanepar 60 Anos em Londrina: Celebração Esportiva no Norte do Paraná

Londrina será palco do Circuito Corridas Sanepar 60 anos no próximo domingo, dia 22. Mais de mil atletas já asseguraram suas participações, com inscrições encerrando nesta segunda-feira, dia 16.

O evento, patrocinado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), celebra o sexagésimo aniversário da empresa. Os inscritos garantiram um cobiçado kit, composto por camiseta, boné, sacochila, número de peito, chip de cronometragem eletrônica e medalha.

Aqueles que realizarem inscrições a partir do número 1001 receberão o numeral, chip e medalha. As inscrições englobam as modalidades de corrida para adultos e crianças, bem como caminhada.

Londrina representa a quarta etapa deste circuito, que abrange corridas de 5km e 10km para adultos, com largadas às 7h, além de corridas infantis a partir das 8h30. Na modalidade para adultos, há divisão por sexo (masculino e feminino) e 10 categorias por idade, além da categoria para Pessoas com Deficiência (PcD).

A largada acontecerá no Aterro do Lago Igapó, seguindo pelas ruas Professor Joaquim de Matos Barreto e Vicente de Carvalho até a Avenida Presidente Castelo Branco, em direção à Universidade Estadual de Londrina. O percurso retorna pela Rua Bento Munhoz da Rocha, finalizando no Aterro.

As inscrições custam R$ 39,90, mais uma taxa de conveniência do site, e devem ser realizadas exclusivamente em https://www.corridassanepar.com.br. A promoção e organização do evento ficam a cargo da AENT Associação Esportiva.

O Circuito Corridas Sanepar 60 anos já passou por Foz do Iguaçu, Pato Branco e Toledo. No último domingo, dia 15, uma edição especial foi realizada em Curitiba, em comemoração ao Outubro Rosa.

Após Londrina, o calendário inclui a etapa de Maringá, dia 29. Em novembro, as corridas ocorrerão em Cascavel, no dia 12, e em Guarapuava, no dia 19. O último mês do ano encerra o circuito, com provas em Ponta Grossa, no dia 3, Umuarama, no dia 10, e finaliza em Curitiba no dia 17.