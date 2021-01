Clínica do Ana Rosa e do Novo Bandeirantes mudam temporariamente o horário de atendimento

A Prefeitura de Cambé informa que o horário de funcionamento da Clínica do Ana Rosa e da Clínica Novo Bandeirantes será alterado. A partir de segunda-feira, dia 18 de janeiro, as duas unidades vão atender a população das 7h às 13h. A mudança no expediente das clínicas é temporária, porém, sem prazo determinado para a normalização.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida foi tomada para garantir o bom atendimento à população nas unidades de saúde que fazem a triagem dos casos do novo coronavírus.

A Secretaria informa que a alteração é necessária para realocar profissionais de saúde, para manter a capacidade de resposta rápida na rede de Atenção à Saúde, tendo em vista o aumento no índice de reprodução do novo coronavírus na região.

Até sexta-feira (15), Cambé tinha registrado 4667 casos de COVID-19 desde o início da pandemia.

Via: Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Cambé