Moradores de Cambé com renda familiar mensal de até R$ 2,6 mil têm uma nova oportunidade de conquistar uma casa própria com condições facilitadas. A Cohapar está com inscrições abertas para a participação no processo seletivo de 70 novos apartamentos que estão em construção na cidade.

COMO PARTICIPAR – As inscrições no sistema online da Cohapar são gratuitas e têm validade de dois anos. Atualmente, 308 famílias de Cambé possuem cadastro ativo na companhia.

“A partir do preenchimento dos dados no site é possível participar da seleção destas e de outras futuras unidades habitacionais que venham a ser construídas na cidade”, informa a chefe do escritório regional da Cohapar em Londrina, Ivone Luchini.

O cadastro deve ser preenchido no site cohapar.pr.gov.br/cadastro. Quem tiver dúvidas ou dificuldades com o cadastro pode ligar para o telefone (43) 3376-8700, de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h.

ESTRUTURA COMPLETA – O Residencial Terra de Santa Cruz é composto por torres com quatro pavimentos e está localizado na Rua Oceano Pacífico,1017. Os apartamentos, de 45 metros quadrados de área privativa, têm dois quartos e vaga de garagem descoberta. O condomínio contará ainda com área de lazer completa, incluindo salão de festas, piscina, hidromassagem, quiosque com churrasqueiras, praça de convivência e espaço para playground.

CONDIÇÕES FACILITADAS – Os imóveis são vendidos a partir de R$ 130 mil parcelados em 360 meses. As vantagens do projeto incluem subsídios de até R$ 18.980 do programa Minha Casa Minha Vida, além da possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado.

O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal, com prestações a partir de R$ 539 mensais. A entrada pode ser parcelada em até 48 vezes, a depender da aprovação de crédito.

Agência Estadual de Notícias