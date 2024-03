Colisão Entre Trem e Automóvel em Cambé Resulta Apenas em Danos Materiais

0:00

Na noite desta quarta-feira, um acidente envolvendo um trem e um automóvel Fiat Uno branco foi registrado na cidade de Cambé. O incidente ocorreu no cruzamento da Rua Estados Unidos com a linha férrea, uma área situada entre a Rua Belo Horizonte e a Rua Curitiba, próxima ao corpo de bombeiros local.

O motorista do veículo, que estava trafegando pela Rua Estados Unidos da Rua Holanda para a Rua Curitiba, relatou que não escutou o barulho do trem e colidiu com a frente do carro na locomotiva. Felizmente, o carro foi desviado para fora da linha do trem, e o airbag funcionou, evitando ferimentos ao condutor.

O homem envolvido no acidente solicitou que seu nome e o da empresa em que trabalha não fossem divulgados, e seu pedido foi respeitado. O incidente resultou apenas em danos materiais, e não houve feridos.

Este relato é um lembrete da importância da atenção e do cuidado ao atravessar linhas férreas, especialmente em áreas urbanas onde o trânsito pode ser intenso.

