Colisão Frontal na PR 445: Acidente Deixa Um Ferido Grave em Cambé

Um sinistro ocorrido na manhã de hoje, por volta das 04h40min, na PR 445, Km 82 + 200 m, deixou uma pessoa gravemente ferida. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu à ocorrência e forneceu informações detalhadas sobre o incidente.

O acidente envolveu dois veículos: uma bicicleta motorizada (V01) e um Honda Civic (V02). O condutor da bicicleta motorizada, identificado como W. F., de 50 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pelo SIATE à Santa Casa de Cambé.

O veículo Honda Civic, que tinha três ocupantes a bordo, não apresentou feridos. O condutor do V02, V. M., de 45 anos, realizou o exame etilométrico, que apontou uma concentração de álcool no sangue de 0,00 mg/L, indicando que ele não estava alcoolizado no momento do acidente.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu quando a bicicleta motorizada (V01) trafegava na contramão de direção, pela PR 445, no sentido Cambé a Londrina. Ao atingir o Km 82 + 200 m, ocorreu uma colisão frontal com o Honda Civic (V02), que seguia em sentido contrário.

As condições meteorológicas no momento do acidente eram boas, com velocidade adequada para o local, que era uma via dupla, seca e reta, com limite de velocidade de 70 km/h.

A Polícia Rodoviária Estadual continua investigando o incidente para determinar as causas exatas do acidente e tomar as medidas necessárias para evitar futuros incidentes na região. É importante ressaltar a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para garantir a segurança de todos os usuários das estradas.