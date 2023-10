MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 08 DE OUTUBRO DE 2023

Gasolina está mais cara no Brasil do que no exterior

O preço da gasolina no Brasil passou, desde a última quarta-feira, a ser maior do que o praticado no mercado internacional, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já o diesel está 6% em média mais barato internamente do que no Golfo do México, região usada como parâmetro para a comercialização desses combustíveis pelos importadores brasileiros. (Estado)

Viagens de Lula ao exterior custaram R$ 45 milhões (O Globo)

Petistas acomodados em cargos públicos têm reajuste e salários atingem R$ 69 mil (Gazeta do Povo)

O ESTADO DE S.PAULO

Preço da terra dispara; hectare vai de R$ 50 mil a R$ 600 mil em 5 anos

Cidade do interior de São Paulo troca café pelo vinho e vive ‘corrida do ouro’

Justiça proíbe greve dos controladores de voo

Uso de semente sintética deve revolucionar forma de cultivo da cana no País

‘Supercana’ é aposta por energia limpa

‘Desastre’ Conflito é primeiro teste do Brasil no Conselho de Segurança da ONU

Um brasileiro é ferido em ataques; embaixada procura outros dois

Israel é atacado por terra, mar e ar; Netanyahu declara guerra a radicais islâmicos

Chuvas deixam Ferraris ilhadas e mais de 2,5 mil desabrigados em SC

Ligada a El Niño, seca que atinge Amazônia vai durar até dezembro

Como o endividamento pesado da população afeta o voto no Brasil

A desaceleração asiática

O GLOBO

Afinal, há como recuperar um plano de saúde em crise?

Recuperação pós-pandemia traz nova oportunidade para turismo no Brasil

Superlotação de presídios exige ação conjunta

Brasileiro que estava em rave perto de Gaza é um dos desaparecidos

Brasil condena ataques e convoca Conselho de Segurança

Israel sofre maior ataque em 50 anos

Preço do abandono é de R$ 214 bi

Naquela mesa está faltando ele

FOLHA DE S.PAULO

Congresso corre para dar mais 5 anos de benefício fiscal a Norte e Nordeste

Itamaraty diz que um brasileiro se feriu e dois estavam desaparecidos

Brasil tem lacunas na atenção à saúde mental de crianças e adolescentes

Quando o crime está no poder: Milícia ou tráfico, age livre no Rio, afirma sociólogo

Água a venda no NE: Poço vira farra com emendas, e terra de político é favorecida

Esquerda ignora programa liberal de 2003 e não renova ideário econômico

Governo diz não interferir no destino das emendas

GAZETA DO POVO

Hamas estima número de israelenses sequestrados em “muito mais de várias dezenas”

Maior ataque a Israel em 50 anos revela preparo inédito de extremistas palestinos

O ataque do Hamas está aos pés do Irã

MobizapSP: por que o “uber estatal” de São Paulo é detestado pelo usuários

“O Debate Essencial”: Quando a democracia passar por turbulências, consulte o manual

Novo pode herdar do Podemos a alcunha de “partido da Lava Jato”

Com chuvas intensas, Santa Catarina decreta emergência em 82 municípios

Presidente palestino fala com Blinken e pede fim da “escalada israelense” contra Gaza

Trump afirma que “dinheiro de contribuintes americianos” financiou Hamas

A catástrofe argentina e a mão amiga de Lula

Em novo discurso, Netanyahu garante que usará “toda força” contra o Hamas

Empreendedorismo paranaense se adapta ao mundo digital

Hamas diz que trocará reféns capturados em Israel por prisioneiros

SEMANA DO COSUD (RS,SC,PR,SP,MG,RJ,ES)

SÃO PAULO

Cosud: SP apresenta ações da Defesa Civil no Litoral Norte como modelo de atuação

Estratégia de enfrentamento da tragédia em São Sebastião será apresentada em um dos 16 Grupos Temáticos que farão parte da programação. O 9º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de outubro na cidade de São Paulo, terá entre os temas debatidos as ações tomadas pelo Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil, após os deslizamentos de terra que atingiram o Litoral Norte paulista em fevereiro deste ano.

Governo de SP lança edital do Trem Intercidades Eixo Norte

Proposta mantém o cronograma de entrega do empreendimento e torna o projeto ainda mais atrativo e com tarifas mais justas aos usuários

Calor excessivo afeta produção de hortaliças, pescados e reprodução animal

As intensas alterações climáticas interferem nas cadeias de produções agrícolas como hortifruti, carnes e peixes

Educação de SP deposita R$ 450 milhões em bônus para 181 mil profissionais da rede

Média paga é de R$ 2,4 mil; confira as novas regras para o pagamento da bonificação no ano que vem

PARANÁ

Comunidades ribeirinhas devem redobrar a atenção, alerta Copel

Com as chuvas registradas nos últimos dias, os reservatórios operados pela companhia chegaram em níveis de armazenamento próximos do limite e os vertedouros das barragens estão sendo abertos gradativamente.

SANTA CATARINA

Governador alerta para piora no cenário de chuvas em SC e determina fechamento das barragens de José Boiteux e Ituporanga. O governador voltou a pedir que a população se proteja. “É muita chuva em um curto período de tempo. Na próxima quarta-feira, a previsão é de mais chuva, então, estamos diante de um cenário pior do que o previsto, precisamos que as pessoas sigam as recomendações dos órgãos oficiais e preservem, em primeiro lugar, suas vidas”, frisa Jorginho Mello.

RIO GRANDE SUL

RS tem 12 trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

ATENÇÃO AOS BLOQUEIOS:

https://estado.rs.gov.br/rs-tem-12-trechos-de-rodovias…

MATÉRIA EM FOCO

‘Supercana’ é aposta para suprir carros híbridos de etanol

Variedade desenvolvida há oito anos será mais produtiva e resistente a pragas; ideia é alavancar etanol para produzir hidrogênio que será utilizado em veículos.

Nova variedade mais produtiva, resistente a pragas e tolerante a herbicidas pode garantir o abastecimento da frota de carros híbridos flex.

Cana-de-açúcar turbinada, 40% mais produtiva que a média daquelas cultivadas atualmente, resistente a insetos, ervas e fungos e mais tolerante a herbicidas deve chegar em breve ao mercado para cultivo. A nova variedade é desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) há oito anos. Melhorada geneticamente, é uma das apostas dos produtores para garantir o abastecimento de açúcar e etanol.

O centro também trabalha no lançamento de sementes sintéticas que vão facilitar o plantio e reduzir os custos da produção, além de cana-deaçúcar transgênica resistente a várias doenças. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, com 650 milhões de toneladas ao ano.

Com os planos das montadoras de aumento da produção local de automóveis híbridos flex e do uso do etanol como fonte do hidrogênio para carros a célula de combustível, e o projeto do governo federal de aumentar a mistura na gasolina de 27% para 30%, a demanda pelo produto vai crescer. O etanol também é estudado como matéria-prima para o combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) e para movimentar navios.

Incentivos ao uso do combustível em novas tecnologias de mobilidade devem ser incluídos no programa Mobilidade Verde e Inovação (antigo Rota 2030), a ser anunciado nos próximos dias pelo governo, que vê o etanol como essencial no processo de descarbonização do transporte no País.

Paira o receio de que possa faltar álcool, como ocorreu no passado, mas, além da “supercana”, outras opções começam a ganhar espaço na produção do combustível, como o uso do milho e cereais, sem riscos de substituição de seu uso como alimentos, segundo os produtores. Hoje, mais de 80% do etanol produzido no País vêm da cana-de-açúcar.

“Estamos num momento muito positivo em que o etanol está sendo reconsiderado como o combustível do futuro”, diz Fábio Hayashida, diretor de Recursos Humanos e de Comunicação do CTC. Segundo ele, a cana-de-açúcar é a cultura mais eficiente na captura de carbono em comparação ao milho e à soja.

A empresa CTC vai abrir seu capital para negociar ações na Bolsa de Valores. O pedido de IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) já foi feito. Tem 90 grupos acionistas, entre eles Copersucar, Raízen e Usina São Martinho. Emprega 500 profissionais, 60% deles na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

O processo de melhoramento da cana envolve cruzamentos de 1,5 mil variedades. Elas geram cerca de 560 mil mudas que passam por diversas seleções ao longo de oito a dez anos. Ao final, são selecionadas uma ou duas variedades campeãs que serão lançadas no mercado.

Pesquisa Processo para melhorar a cana-de-açúcar envolve cruzamentos de 1,5 mil variedades

O Estado de S. Paulo.8 Outubro de 2023

Por: CLEIDE SILVA

O Banco Central do Brasil e o americano

Nos últimos dias assistimos a mais um episódio de “ajuste dos mercados” à realidade da inflação e da política monetária nos EUA. Dados indicando um mercado de trabalho ainda aquecido afetaram as estimativas sobre a intensidade da restrição monetária praticada pelo Fed, provocando a elevação para 4,8% ao ano da taxa das treasuries de 10 anos, a mais alta em 17 anos. Aos poucos, o mercado financeiro vem incorporando a informação de que a política fiscal expansionista do governo Biden, que ao que tudo indica não deverá se alterar, elevou a taxa real de juros de equilíbrio – a chamada “taxa neutra” de juros. Ainda que o Fed não produza novas elevações da taxa dos fed funds, terá que mantê-la alta por mais tempo.

A reação ocorrida nos EUA gerou efeitos instantâneos no Brasil, quer deslocando para cima toda a curva de juros nominais, quer depreciando o real acima de R$5,20/US$. Embora não haja uma ligação mecânica entre as taxas neutras de juros no Brasil e nos EUA, como a estabilização do real em relação ao dólar depende do diferencial de taxas de juros entre os dois países, uma taxa real de juros de equilíbrio mais alta nos EUA obriga o Brasil a encerrar o ciclo de queda da Selic em uma taxa de juros também mais alta.

O fator predominante na depreciação recente do real é o fortalecimento do dólar, que tende a continuar, o que ao lado de nossa taxa neutra mais elevada, devido à expansão fiscal, limita a intensidade da queda da Selic. Movimentos fortes por parte do Fed têm reflexos no Brasil.

Uma taxa real de juros de equilíbrio mais alta nos EUA obriga o Brasil a manter a Selic mais alta também

Quando em 2020, em reação à pandemia o Fed derrubou a taxa dos fed funds e comprou US$4,5 trilhões de treasuries, também derrubou as taxas das treasuries de 2 a 30 anos, provocando um enfraquecimento do dólar, o que levou à valorização da maioria das moedas de países avançados e emergentes.

Mas nem todas as moedas tiveram esse comportamento. O peso argentino e a lira turca se depreciaram vigorosamente, junto com as moedas da Rússia, Ucrânia e África do Sul. A outra moeda que se depreciou foi o real. Diferentemente de Rússia e Ucrânia, o Brasil não enfrenta uma guerra, e diferentemente de Argentina, Turquia, e em menor intensidade a África do Sul, não vive uma crise política. A única razão para a forte depreciação do real, em torno de 40%, quando à exceção daqueles cinco países todas as demais moedas se valorizaram, foi o erro do Banco Central em derrubar a taxa Selic a 2% ao ano, com a taxa real de juros ex-ante de um ano permanecendo mais de meio ano em território negativo. Há limites para a queda da Selic, e esses limites são muito estreitos. O BC deveria prestar a devida atenção a eles.

O Estado de S. Paulo.8 Outubro de 2023

Por: Affonso Celso Pastore