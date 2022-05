Combate à dengue: Prefeitura inicia novo ciclo de mutirões de limpeza contra focos do Aedes aegypti

A Prefeitura de Cambé inicia, por meio da Secretaria de Saúde, um novo ciclo de mutirões de limpeza para diminuir focos do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypt). No LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) de maio, o município apresentou um Índice Predial de 1,3% e com isso a cidade encontra-se em estado de alerta.

O mutirão vai iniciar no sábado (28/05) na região do Centro e do Cambé II e durante o mês passará por todas as regiões do município, começando por aquelas que apresentam maior índice de infestação do mosquito.

A coordenadora de ações em campo, Daniele Borges Rigone, explica que serão recolhidos materiais das residências, vias públicas e terrenos baldios que possam servir de criadouro para o mosquito transmissor. “Com esse trabalho a Prefeitura consegue realizar uma limpeza mais efetiva, contribuindo para a diminuição de casos de dengue”, detalha.

Rigone pede a colaboração da população: “Pedimos para que a população retire de seus quintais tudo que possa acumular água e não recolheremos entulhos e galhos”.

O mutirão continuará na Região Cristal e Guarani no dia 04/06, no Santo Amaro e São Paulo no dia 11/06, pelo Novo Bandeirantes e 24h no dia 25/06, pelo Silvino no dia 02/07 e passará pelas regiões do Cambé IV e do Ana Rosa no dia 09/07.