Como começar o ano novo renovando a casa e gastando pouco

Começar um novo ano com tudo novo é o sonho de muita gente, certo? É aquela sensação de que, para virar o jogo e deixar o ano turbulento que passou para trás, uma reviravolta na vida pode ajudar.

Isso começa ainda no réveillon, quando a ideia é passar a virada do ano com roupas novas. E se estende para outras áreas da vida, seja profissional, seja pessoal, incluindo o lar doce lar.

Não é à toa que é recomendado fazer uma boa limpeza em casa antes de iniciar um novo ano, retirar aquilo que não se usa mais, organizar o que ainda se faz necessário. E porque não aproveitar esse momento para renovar a decoração da casa ou de alguns cômodos?

Se fazer um orçamento de obra e decoração não é uma opção para você, não desanime. Hoje, mais do que nunca, é possível renovar a casa gastando pouco ou quase nada.

Para lhe ajudar a investir em uma mudança radical na sua residência, sem comprometer o orçamento, listamos a seguir três dicas de quem entende do assunto.

Pequenos detalhes

Juliana Perin, especialista em decoração do site SweetestHome, indica investir em pequenos objetos e itens que podem mudar a cara da sua residência e que, de modo geral, têm um preço mais em conta. “Muitas vezes basta trocar a capa das almofadas para ter uma decoração diferente na sala de TV. Um abajur, tapete e objetos de parede no quarto de dormir também são opções que podem ser baratas e ajudam a renovar o ambiente”, explica Juliana.

Invista nas cores

Outra opção que ajuda a mudar completamente o visual de uma casa são as cores. Nesse caso, você pode apostar em pinturas de paredes, teto, porta e até mesmo do piso.

Hoje está muito em voga, por exemplo, pinturas geométricas nas paredes, com círculos, triângulos e composições.

Faça você mesmo

Além de comprar peças pequenas, baratas e investir em pinturas, os especialistas também recomendam que você faça algumas mudanças por conta própria.

Reformar uma cômoda, reutilizar potes de vidro que podem compor a decoração da cozinha, fazer prateleiras com peças inutilizadas de armários ou paletes, criar arranjos com fotos e galhos para decorar a parede, são formas criativas e em conta para transformar os ambientes da sua casa.