A pandemia de Covid-19 no Brasil já completou um ano. Com a compra de vacinas pelo Governo Federal, é provável que a situação melhore nos próximos meses, mas por enquanto, os brasileiros precisam lidar com as restrições impostas para conter mais uma onda de contaminação.

Mas como se manter tranquilo em mais uma fase de lockdown? Primeiramente, saiba que essa situação é temporária; se as pessoas fizerem o esforço de permanecerem em casa, a probabilidade de a situação ser controlada é maior.

Os pensamentos otimistas e esperançosos devem ser estimulados, pois ajudam a preservar a sua saúde mental e afastar os sintomas relacionados à ansiedade e depressão, comuns durante a fase de isolamento social.

A prática de atividade física também é muito importante, pois além de desestressar, ajuda a liberar dois hormônios muito importantes: Endorfina, que proporciona alegria, euforia e alívio de dores e Dopamina, que proporciona tranquilidade.

Antes e depois da prática de exercícios físicos, você deve realizar uma sessão de alongamento, que além de aliviar a tensão muscular, também auxilia na boa postura e previne possíveis lesões ocorridas durante a prática de exercícios.

Uma maneira de eliminar a fadiga, tensão muscular e dores resultantes do treino é através da massagem. Uma das maneiras de fazer isso em casa é com um massageador, que oferece massagem através de calor, vibração ou sistema de rolos.

Essa sensação de relaxamento muscular também é promovida pelo banho de água morna. Quem quiser se sentir mais enérgico e disposto, deve trocar a água morna por água gelada.

E para manter a mente relaxada, você pode realizar uma sessão de meditação. Para quem não tem experiência com a prática, sugerimos realizar uma meditação guiada pelas orientações de um profissional.

A meditação proporciona inúmeros benefícios como redução do estresse e ansiedade, melhora da qualidade do sono, redução da pressão arterial, autoconhecimento e maior produtividade nos estudos e trabalho.

Falando em qualidade do sono, você deve dormir pelo menos sete ou oito horas para aproveitar todos os benefícios de uma boa noite de sono como fortalecimento da memória, solidificação do aprendizado, diminuição do cansaço, entre outros.

Para dormir bem, sugerimos que você desligue os aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses dispositivos influencia diretamente na produção de melatonina, o hormônio do sono.

Para substituir o smartphone, recomendamos a leitura. Os benefícios da leitura são notáveis como melhora na concentração, memorização, aprendizado, criatividade, entre outros.

A alimentação também influencia em seu bem-estar e qualidade de vida. Quem quer se manter tranquilo durante o lockdown deve evitar alimentos industrializados e algumas bebidas como café, refrigerante e bebidas alcóolicas.

Também recomendamos o preparo de refeições em casa. Você pode cozinhar receitas saudáveis e saborosas para a sua família e ainda desenvolver uma nova habilidade e hobby.

Essas são apenas algumas dicas de como aliviar o estresse e ansiedade e se manter calmo durante o período de lockdown. Compartilhe suas dicas conosco na seção de comentários.