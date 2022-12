Confira abaixo toda a programação cultural de natal em Cambé

08/12 – Concerto do Quinteto Ouro Verde

Horário: 20h

Local: Centro Cultural

O grupo é formado por cinco músicos londrinenses e tem um repertório variado, indo do MPB ao pop e samba.

09/12 – Concerto Itinerante do Quinteto Ouro Verde

Horário: 19h

Local: o grupo vai apresentar diversas canções natalinas em oito pontos da cidade: 1° – Avenida Inglaterra (próximo ao calçadão); 2° – Caramanchão (no calçadão); 3° – Avenida Brasil (em frente ao supermercado Cidade Canção); 4° – Avenida José Afonso dos Santos (na rotatória da Rua Rio Iguaçu); 5° – Rua Sadamu Anami (na UBS do Novo Bandeirantes); 6° – Rua Marechal Floriano Peixoto (em frente ao supermercado Super Golf); 7° – Rua Antônio Dias Adorno (Paróquia do Jardim Silvino); e 8º – Avenida Antônio Raminelli (rotatória do Jardim Ana Rosa).

13/12 – Apresentação do Coral Palestrina

Horário: 20h

Local: Calçadão

O Coral Palestrina é da Paróquia Santo Antônio de Cambé, que surgiu em 1954. Com 40 integrantes e tendo o Maestro Erico Engelmann como regente, o coral apresenta músicas religiosas.

14/12 – Apresentação do Coral Vozes de Sião

Horário: 20h

Local: Calçadão

O Coral é de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e apresenta música gospel.

15/12 – III Café com Viola

Horário: 20h

Local: Centro Cultural

A terceira edição do Café com Viola vai trazer a tradicional música raiz e um toque natalino. O evento vai contar com apresentações de: Tony Rey, João Mendes, Caranguejo, Leandro Naves, Sr. Ferreira, Torres, Zé Paulo. Grilo Falante (Pardianinho) e Divino. A produção do evento ainda aguarda novas confirmações.

18/12 – Concerto da Orquestra de Metais de Londrina

Horário: 18h30

Local: Zezão

A orquestra é parte de um projeto do Instituto José Gonzaga Vieira e promove música instrumental.

20/12 – Apresentação da Orquestra Big Band

Horário: 20h

Local: Calçadão

A orquestra vai apresentar músicas tradicionais do repertório de bandas de jazz, de música brasileira, pop, rock e canções natalinas.

