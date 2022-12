O Estado de S. Paulo

Manchete: Lula anuncia ministros em busca de acerto com militares e a Câmara

Ministro diz que verba foi liberada e bolsas serão pagas até dia 13

Com Auxílio e emprego, varejo tem alta de 0,4%

Carga tributária pode subir, diz pesquisador

FGV vê cenário econômico desafiador

Julgamento do orçamento secreto pelo Supremo trava PEC na Câmara

O Globo

Manchete: Lula antecipa núcleo central do governo para acelerar transição

Equipe de Lula mapeia obstáculos para aprovar PEC “do fim do mundo”, na quarta-feira

MEC anuncia desbloqueio de R$ 460 milhões

Os novos sem teto: População de rua aumentou 38% na pandemia, diz Ipea

Moraes desbloqueia perfis “nas redes sociais”

Lira se irrita com Lula, e PT revê posição contra o orçamento secreto

Bolsa cai 1,67% diante de incerteza sobre cenário fiscal

PEC “do fim do mundo”, pode trazer juro maior e até rebaixamento

SRAG associada a Covid mantém crescimento no país

Obesidade aumentou taxas de diabetes em jovens no mundo

Dengue: UE aprova vacina em análise no Brasil

Folha de S. Paulo

Manchete: Lula deve anunciar hoje ao menos cinco ministros

Lula nega a Lira ter agido com STF contra emendas

Brasil entra com menos desgaste contra Croácia

Técnicos de Holanda e Argentina fazem duelo de gerações

Saúde admite falha em dados sobre vacinados

Idosa vivia em situação de escravidão havia 27 anos

Tabus orçamentários acerca de desequilíbrios nas despesas do governo

Taça Fifa devia ter nome de rei e se chamar Pelé

Valor Econômico

Congresso articula elevar os próprios salários e benefícios

Rendimento de deputados e senadores passaria de R$ 33,7 mil para R$ 39,3 mil imediatamente e chegaria a R$ 46 mil até 2026; segundo parlamentares, salários, auxílio-moradia e cota não são reajustados desde 2015

Ministério começa a ser conhecido a partir de hoje

Futuros ministros não fazem parte das negociações com os partidos que formarão a base de apoio do governo no Congresso, são todos considerados da cota pessoal do presidente eleito

Empresas têm de assumir agenda ESG

Importância de líderes mais conscientes sobre a responsabilidade do setor corporativo foi um dos temas debatidos durante o evento ‘ESG – do discurso à prática’

Novonor ganha mais tempo para vender Braskem

A operação, cujo formato poderá mudar com a troca de comando na Petrobras, segue no foco para 2023 após o acerto com os credores

MMT assusta mercados pelo risco de hiperinflação

Pedra angular é a ideia de que os governos que emitem a sua própria moeda nunca vão dar um calote na sua dívida porque sempre podem imprimir dinheiro para pagá-la

Varejo sente efeito dos juros e desacelera em outubro

Alta de 0,4% ainda se beneficia de alta da renda e inflação baixa

Decisão do Supremo sobre ICMS deve ficar para dia 14

Plenário virtual deve bater martelo sobre acordo entre Estados e governo federal em relação à cobrança do tributo sobre os combustíveis

R$ 500 bi ameaçam conta de luz, alerta transição (na busca dos seus dividendos)

Despesas vão de empréstimos bilionários a ‘jabutis’ na lei da privatização da Eletrobras

Covid impactou rede de saúde, mostra IBGE

Pesquisa aponta que subiu de 23,6% para 48,1%, entre 2020 e 2021, fatia de municípios nos quais o número de internações de pacientes com covid-19

Empresas precisam combater a desigualdade

A importância de líderes mais conscientes da responsabilidade do setor corporativo na nova economia foi um dos temas debatidos no evento

Companhias têm condições de fazer melhor, diz Ojiambo

Queniana defendeu que companhias assumam seu papel na agenda de desenvolvimento sustentável e ajudem a “desbloquear” as finanças sustentáveis

Para Oppenheim, país pode ser líder na economia verde

Economista diz que comprometimento do próximo governo de conciliar crescimento e questões climáticas coloca o Brasil em vantagem

Lula deve anunciar hoje Haddad na Fazenda e outros quatro ministros

José Múcio na Defesa, Rui Costa na Casa Civil, o senador eleito Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública e o embaixador Mauro Vieira no Itamaraty devem ser confirmados

Relator na Câmara deve reduzir para um ano elevação do teto

Lira só deve colocar a proposta em pauta depois de decisão do STF sobre Orçamento

Propostas para ciência e tecnologia estão prontas

Relatório final será apresentado neste fim de semana à coordenação da equipe de transição

Moraes intima ministro do TCU que insinuou o ‘contra golpe’

Augusto Nardes vai depor no inquérito dos atos ‘das manifestações democráticas’

Redes sociais de deputados da oposição são desbloqueadas

Aliados do presidente divulgaram argumentos “questionáveis de fraudes” e levantaram suspeitas sobre as urnas eletrônicas após o segundo turno das eleições

Último ‘troféu’ da Lava-Jato, Cabral pode ser solto pelo STF

Preso há seis anos, governador do Rio na época do ‘boom’ dos grandes eventos terá a última das cinco prisões preventivas analisada pela Corte. Quem sabe será convidado para ocupar a equipe de transição petista, só falta ele no meio – Brasil não é para iniciantes.

Velhas ideias perambulam pelo governo petista

A abundância de ministérios não significa fartura de ideias. Algumas das poucas que têm surgido são reedições de antigas que não tiveram sucesso

Unigel quer quadruplicar produção de hidrogênio verde

Empresa aposta na transformação de hidrogênio verde em amônia para transportar o gás, um dos maiores desafios logísticos do combustível

Plano de saúde tem perda de R$ 3,4 bi

Números da ANS se referem aos primeiros nove meses deste ano

Drones franceses vão reforçar a recuperação de matas no Brasil

Startup Morfo recebe aporte de 4 milhões de euros e amplia operações

Produção de rações vai fechar o ano com crescimento tímido

Segundo o Sindirações, volume alcançará 81,8 milhões de toneladas, 1,3% mais que em 2021

China investe em milho e pode frustrar exportador brasileiro

País asiático quer reduzir volume de importações nos próximos anos

Conab e IBGE confirmam colheita recorde de grãos

Segundo a Conab, serão 312,2 milhões de toneladas, 15% mais que em 2021/22

Embarques de soja deverão superar US$ 65 bi em 2023

É o que prevê a Abiove, entidade que representa a indústria; aumento será puxado pelas exportações do grão

Risco fiscal volta a derrubar ativo local

Ibovespa cai 1,67% e juros sobem após Copom e aprovação de PEC da Transição no Senado

Fiscal no Brasil, inflação e freio nos EUA desafiam gestores

País poderia se beneficiar de virada de ciclo lá fora, mas arrisca desperdiçar chance

DPVAT só tem verba de indenização para 2023

Governo eleito foi alertado pela Susep, que defende discutir modelo para garantir pagamentos

Mundo desenvolvido tenta se adaptar a uma crise do custo de vida que não dá trégua

Alguns europeus já estocam lenha para o inverno da energia mais cara por causa da guerra na Ucrânia