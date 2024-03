Confira a entrevista com Aline Cecotti sobre o lançamento do Método: Mais Marvailhosa!

0:00

Uma vez, eu li que a felicidade não está no destino final, mas, sim, na jornada! E quantas vezes no meio dessa jornada nos perdemos? A vida exige tanto da gente que, nosso olhar foca somente nas necessidades externas: Família, trabalho, casa, contas… Mas e a gente?

No meio desse turbilhão, a nossa própria felicidade fica para o futuro!

Mas não era pra gente ser feliz na jornada?

Se você é mulher, eu sei que vai entender o que eu digo. Temos dentro de nós uma força inexplicável. Quem nunca ouviu: como você dá conta de tudo?

Será que isso é uma coisa boa mesmo? Será que dar conta de tudo não está significando abrir mão de nós mesmas?

Por isso, quero te perguntar: O que você vê quando se olha no espelho? Você se sente a supermulher que todo mundo fala?

Como esteticista, pude testemunhar a transformação de muitas mulheres diante do seu próprio reflexo, e posso afirmar que o espelho reflete mais do que a aparência: ele reflete a jornada de autodescoberta e amor –próprio!

Confira o vídeo de lançamento do MÉTODO MAIS MARAVILHOSA , por Aline Cecotti!

