Operação Policial Conjunta Resulta em Prisão e Apreensões em Faxinal-PR

Em uma operação conjunta realizada no dia 04 de março de 2024, às 17h00, envolvendo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a Polícia Federal, a Receita Federal, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o Batalhão de Choque do 5º BPM e a Agência Local de Inteligência da 11ª CIPM, um indivíduo foi preso e significativas apreensões foram realizadas na cidade de Faxinal-PR.

A ação policial teve início com o rastreamento de um veículo Toyota SW4, produto de furto, que estava se deslocando em direção a Faxinal, partindo de Londrina. As equipes policiais iniciaram a perseguição, e com o auxílio da aeronave do BPMOA, o veículo foi acompanhado até adentrar na cidade de Faxinal. O condutor abandonou o carro em movimento e tentou fugir para uma área de mata, mas foi rapidamente localizado e detido com o suporte do helicóptero Falcão.

O veículo abandonado estava carregado com aproximadamente 26 mil maços de cigarro, configurando um caso de contrabando. O suspeito, identificado como M. G. B. Z., de 22 anos, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina para as providências legais.

Os resultados da operação incluíram a prisão do indivíduo, a recuperação do veículo furtado e a apreensão dos cigarros contrabandeados. O sucesso desta operação destaca a eficiência da colaboração entre as forças de segurança na repressão ao crime organizado e na proteção da sociedade.