Confira a programação cultural especial de Natal em Cambé

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, preparou uma programação cultural especial para a celebração do Natal 2023. Além da decoração natalina, o município também terá diversas atrações culturais ao longo do mês, assim como a chegada do Papai Noel e o atendimento na Casa do Papai Noel, tudo de forma gratuita.

O Papai Noel desembarca em Cambé no dia 8 de dezembro. A caravana do ‘Bom Velhinho’ começa às 19 horas, saindo da Fábrica da Refriko, na Rua Adelino Bianchini e passando pelas regiões do Jardim Montecatini, Ana Eliza, Silvino, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, Ana Rosa, Tupi, Centro, Alvorada e Cambé II, com chegada prevista às 21 horas, na Casa do Papai Noel, que fica no Centro Cultural, na Rua Pará, nº 161. A caravana do Papai Noel é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial e Industrial de Cambé (ACIC).

A programação foi especialmente pensada para renovar o espírito natalino, e trazer muita luz, paz e esperança, segundo a secretária de Educação e Cultura, Estela Camata. “Estamos chegando na época mais linda do ano, o Natal. E nossa Cambé ficará iluminada e mais linda ainda. Para isso, já estamos instalando a iluminação em vários pontos da cidade, fazendo os testes, e nos próximos dias elas estarão todas acesas. E isso é resultado de uma programação especial e um planejamento feito desde o início do ano para que todos tenham um excelente Natal”, destacou.

Confira a programação, marque na sua agenda e venha celebrar o Natal.

8/12 – Chegada do Papai Noel

19h – Saída da fábrica da Refriko

20h – Show com Big Band de Vitor Gorni e participação do cantor Ivo Pessoa no Centro Cultural

21h – Chegada do Papai Noel na Casa do Papai Noel

De 8/12 a 23/12 – Atendimento do Papai Noel na Casa do Papai Noel

Dias da semana: das 19h às 22h

Finais de semana: das 18h às 21h

12 e 19/12 – Coral Palestrina

Às 20h, no Calçadão

13/12 – Coral CCI

Às 20h30, em frente à Prefeitura

15/12 – Opera Brass

Às 20h, do Banco do Brasil até o Centro Cultural

20/12 – Septeto

Às 20h, na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Inglaterra