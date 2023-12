Polícia Militar do Paraná prende suspeito de agressão com faca no Centro de Cambé

No dia 1º de dezembro de 2023, as equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) pertencentes ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) responderam a um chamado urgente na Avenida Inglaterra, no centro de Cambé. A ocorrência relatava um incidente em que um indivíduo havia ferido outra pessoa com uma faca.

As equipes rapidamente se deslocaram para o local e obtiveram informações sobre o agressor. O suspeito, descrito como alguém usando uma camiseta do Palmeiras e com características específicas, como olhos verdes e pele morena, foi identificado como “Palmeirense”. Com base nessas informações, uma foto do indivíduo foi apresentada à testemunha, que prontamente o reconheceu como o autor do crime.

Com uma colaboração eficaz entre as equipes de RPA, RURAL, Extrajornada e ROTAM, e uma troca contínua de informações entre os militares estaduais, a ROTAM localizou e abordou o suspeito no Parque Residencial Ana Rosa. Durante a abordagem, a equipe apreendeu a camiseta supostamente usada no momento da agressão.

O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes. O indivíduo, maior de idade, está sob custódia da polícia.

A rápida resposta das equipes da Polícia Militar do Paraná evidencia a eficiência e a cooperação entre os diferentes departamentos da instituição. Essa ação demonstra o compromisso da PMPR em garantir a segurança da comunidade e em agir prontamente diante de situações de risco.

“Polícia Militar, juntos fazemos a diferença” – reforça o lema que norteia o compromisso da corporação em servir e proteger a população.