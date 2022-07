CONFIRA OS MOTIVOS DO BOTOX SER O PROCEDIMENTO ESTÉTICO NÃO CIRÚRGICO MAIS BUSCADO EM TODO O MUNDO

Ele é mais que “o queridinho” entre mulheres e homens de diferentes faixas etárias que querem cuidar da aparência, mas simplesmente, é o procedimento não cirúrgico mais realizado em todo o mundo, estamos falando da aplicação da Tuxina Botolínica, o famoso: BOTOX.

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Botox chega a alcançar até 43% das intervenções estéticas, seguido pela aplicação para preenchimento de ácido hialurônico que chega a conquistar 28% dos procedimentos de beleza realizados em todo o mundo.

E por que será que mesmo após 30 anos do lançamento do BOTOX como substância atenuante de marcas de expressão e rugas, ele continua sendo o foco de muitas pessoas que querem ter uma aparência vistosa, e de aspecto saudável?

De acordo com a Biomédica Gabriela Marigo, a aplicação da Toxina Botulínica é o foco para muitos especialistas e consequentemente pacientes, por conta de seu resultado satisfatório sem riscos e por conta do período pós-aplicação não exigir tantos cuidados. “O Botox se popularizou por promover uma aparência saudável, acredito. Ninguém tem a intenção de ir a uma entrevista de emprego ou avançar na vida profissional comuma aparência cansada, ou com marcas de expressão que te fazem parecer sempre sério, por exemplo. E o Botox oferta a possibilidade de evolução na aparência descansada e mais jovem, sem um pós-procedimento “sofrido” para o paciente”.

Outra situação que é necessário esclarecer para as pessoas é que, a aplicação do BOTOX é utilizada para diferentes objetivos. Segundo Gabriela, antes, acreditávamos que a função do BOTOX era remediar, era amenizar rugas e a aparência envelhecida, mas atualmente é sabido que existe o tratamento preventivo do BOTOX. “O botox certamente age na prevenção das rugas estáticas, aquelas que marcam a pele e deixam fratura. Com o Botox, a formação dessas rugas estáticas é evitada porque tratam-se as rugas quando elas são apenas rugas de expressão. Ao longo da vida, a gente faz várias expressões na face e algumas, com o passar do tempo, terminam em marcas. Antes que essas marcas apareçam, podemos atenuar aquele movimento de forma que não tenha a ruga estática. Então, o Botox realmente tem uma ação preventiva”.

E as novidades do mercado de estética e beleza não param! De acordo com a Biomédica Gabriela, em alguns Congresso realizados em 2022 , foi anunciado um novo tipo de BOTOX. “ Foi apresentado o desenvolvimento de uma nova Toxina Botulínica que não precisa de preparo. Ou seja, ela vem líquida, já reconstituída, diferente da toxina que possuímos no Brasil, que vem na forma de um pó que precisa ser reconstituído. O indicativo é que o efeito da paralisação da musculatura com essa nova toxina botulínica já pode ser observado nas primeiras 24 horas. Isso significa que, após ser aplicado, o paciente vai dormir e acordar sem rugas do movimento no dia seguinte”.

Enquanto esse tipo de Toxina Botulínica não chega ao Brasil, de acordo com Gabriela, o paciente passa pela aplicação do BOTOX e vê os resultados entre 48 E 72 HORAS “Os resultados já aparecem rapidamente e possibilitam uma aparência saudável, sem sensação de cansaço. E com o avanço da tecnologia realmente, os resultados aparecerão cada vez mais rápido! A qualidade das toxinas que já temos acesso é indiscutível, mas claro, que será interessante ter os resultados em menor tempo”.

E essa qualidade da Toxina Botulínica, e os resultados cada vez mais disponíveis na mídia e nas redes sociais, realmente encantam um público que em anos anteriores não se atentavam aos resultados benéficos esteticamente do Botox: os jovens! Segundo Gabriela, em seu consultório, os jovens são a maioria. “Meu público mais constante são jovens a partir de 20 anos de idade. É realmente satisfatório ter acesso ao procedimento para prevenir e não necessariamente remediar”. E Gabriela salienta que essa grande procura por pessoas a partir dos 20 anos também se resulta por conta dos hábitos deste público. “As pessoas que hoje estão na faixa dos 20 e poucos anos, já nasceram conectados. Se não estão na frente da tela do notebook, estão com o tablet e principalmente com o celular nas mãos, e o esforço para ler as mensagens digitais realmente forçam nossas expressões, principalmente na região da glabela”.

E os homens também são um público cativo. “ A crença de que o homem teria resistência ou preconceito com a beleza da face não faz mais sentido. Metade dos meus pacientes são homens, e por eles terem metabolismo mais rápido, o efeito do Botox dura uma pouco menos que nas mulheres, então, eles ficam atentos à necessidade de atualização do procedimento”, conta Gabriela Marigo.

Então, se você acreditava que o Botox seria apenas para amenizar m,arcas de expressão,saiba que ele é visto como um processo preventivo e que promove uma sensação de leveza e não cansaço, segundo a Biomédica Gabriela Marigo.

Para mais informações sobre a aplicação da Toxina Botulínica, entre outros procedimentos estéticos não cirúrgicos, acesse @biomedicagm .