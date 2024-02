Confronto com a PM em Cambé Resulta em Óbito

0:00

Cambé, 02 de fevereiro de 2024 – Um confronto entre a Polícia Militar e um indivíduo armado resultou em morte na tarde desta sexta-feira, em Cambé, Paraná. O incidente ocorreu por volta das 17h32 na Rua Bortholo Margonar, nº 324, no Jardim Bela Itália.

De acordo com informações da 11ª Companhia da Polícia Militar do Paraná, a ação envolveu policiais da Rotam que atenderam a uma chamada sobre a presença de um homem armado e com mandado de prisão em aberto na região.

Ao chegar ao local, os oficiais se depararam com Marcos Paulo Florindo Souza, 28 anos, que, segundo a PM, estava armado e representava uma ameaça iminente. A situação escalou para uma troca de tiros, durante a qual Souza foi atingido.

Imediatamente após o confronto, a equipe da PM acionou os socorristas do Siate de Cambé. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que Souza já havia falecido em decorrência dos ferimentos.

As autoridades locais estão conduzindo uma investigação sobre o incidente para esclarecer as circunstâncias exatas que levaram ao confronto. A PM reitera seu compromisso com a segurança pública e afirma que todas as ações foram tomadas no sentido de neutralizar uma ameaça potencial à comunidade.