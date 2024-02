Confira programação para o Carnaval para crianças e pet’s em Londrina e região

0:00

Com assessorias de imprensa

As férias escolares mal acabaram e, já vem mais feriado aí! Por mais que o Carnaval não seja um Feriado Nacional, mas, sim, facultativo na maior parte do país, a grande maioria das escolas paralisa suas atividades nos dias que antecedem a terça-feira de Carnaval, e então começa a busca das famílias por atividades para entreter as crianças!

Mas neste ano, vocês: mães e pais de pets também terão opções de programação para entreter seus amores caninos e felinos! Os shoppings Aurora e Catuaí criaram uma super programação para os foliões de quatro patas! Confira:

No Aurora Shopping

O “Bloquinho Pet” vai reunir cachorrinhos e gatinhos no Centro de Eventos do Aurora Shopping no dia 10 de fevereiro, sábado. A festa será gratuita, apenas com o pedido do Shopping de entrega voluntária pelos tutores dos animaizinhos de ração que será doada à entidade SOS Vida Animal.A folia pet terá início às 15 horas e irá até 16h30 no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em área reservada para a festa, que chega agora em 2024 ao terceiro ano consecutivo. Além do desfile de fantasias, há brindes para os foliões de patas. “É um grande sucesso. As famílias adoram arrumar seus pets para a folia e, principalmente, para o desfile que é o ponto alto da festa”, diz a gerente de Marketing Ana Paula Castilho.

Para as crianças

Na segunda e terça de Carnaval – dias 12 e 13 de fevereiro – a folia no Shopping será para as crianças. O “Bloquinho do Aurora – Kids” terá animação da turma do “Plantão Sorriso”, que promete comandar a alegria da garotada com marchinhas clássicas, canções típicas da folia e muita diversão.

A matinê do Aurora para as crianças começará pontualmente às 15 horas no Centro de Eventos, no 4º piso do Shopping, seguindo até 16h30. Os ingressos já estão sendo vendidos no endereço

https://www.sympla.com.br/evento/bloquinho-do-aurora-com-plantao-sorriso/2308782

Para o carnaval infantil, as entradas custam R$ 20,00 (inteira). Terão direito à meia-entrada, mediante apresentação de documento comprovatório válido na bilheteria do evento, crianças com até 12 anos, estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e particular de ensino do Paraná, pessoas com deficiência e doadores de sangue. O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/2015.

Há a opção do ingresso solidário. Quem não é contemplado pelo benefício da meia-entrada, poderá adquirir o ingresso promocional conforme a disponibilidade. Nesse caso, deverá entregar um quilo de alimento não perecível na entrada do evento para doação ao Hospital do Câncer de Londrina.

No Catuaí Shopping

Pensando na diversão das crianças e dos adultos que querem festejar, mas sem deixar o pet em casa, o Catuaí Shopping Londrina planejou uma Folia Kids que acontece no sábado (10) e uma Folia Pet para o domingo (11), ambas com entrada gratuita.

A Folia Kids vai acontecer das 14h às 18h no restaurante Coco Bambu, no piso superior e no parquinho. Vai ter muita música com o bailinho Casa da Beca, gincana e recreação. As inscrições gratuitas serão abertas nesta segunda-feira (05/02), no site do Catuaí, as vagas são limitadas. A programação inclui também camarim com pintura facial carnavalesca.

A Folia Pet acontece no Pet Park, das 17h às 20h, com estúdio de fotos, decoração especial e uma estrutura pensada para lazer dos pets. O aguardado e já tradicional desfile de fantasias dos pets vai ser realizado às 18h e quem quiser participar pode se inscrever no site do Catuaí, na segunda-feira (05/2), e ainda ganhar um presente especial. As vagas para o desfile são limitadas. O Pet Park fica ao ar livre, próximo à entrada da Kalunga.

Horário de funcionamento

O Catuaí Shopping manterá o horário de funcionamento sem alterações no feriado prolongado de Carnaval. Na segunda (12), na terça (13) e na quarta (14) o shopping abre às 10h e fecha às 22h.

Shopping Catuaí Londrina

Rod. Celso Garcia Cid, 5600 – Gleba Fazenda Palhano

Londrina (PR). (43) 3142-1464

https://www.catuailondrina.com.br

Londrina Norte Shopping

O Carnaval do Londrina Norte Shopping vai agitar os corredores do empreendimento, com atrações para a família toda. Além dos shows e apresentações, haverá recreação com oficinas de máscaras, mini salão de beleza, brinquedos infantis, pipoca, e muito mais, As atividades irão acontecer nos dias 10 e 11 de fevereiro, entre 16h e 20h, na praça de eventos do shopping.

“Queremos proporcionar às famílias um ambiente gostoso e tranquilo para quem gosta de curtir o Carnaval. Então, preparamos apresentações e atividades para as crianças, para que os pais e responsáveis possam trazer seus filhos para cá, pular e brincar o Carnaval”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. No dia 10/02, as apresentações são do Bloco Carnavália (16h às 18h) e de Kler Amaral (18h às 20h). No dia 11/02, é a vez de Ariosi (16h às 20h).

Repertórios

A estreia da programação é com o Bloco Carnavália, que preparou um repertório para quem tem saudade dos carnavais de salão, com marchinhas, sambas carnavalescos e axé music. Sob o comando da cantora Camila Taari, há mais de dez anos atuante no Carnaval de Londrina. apresentação.

Já no dia 11/02, Ariosi leva ao palco um repertório bastante eclético. “Vai ser uma onda de Carnaval mesmo, com samba, pagode, axé. Talvez até role marchinhas. Mas, vai rolar sertanejo também”, avisa Ariosi. Ao lado dele, Douglas Ortega (contrabaixo) e Fernando Araújo (bateria), em quatro horas de muita animação.

A Oficina de Máscaras ficará por conta da SOS Chiquinha, além de prepararem um mini salão com direito a penteados com trança e cabelo colorido. Para entrar ainda mais no clima carnavalesco, as crianças terão enfeites no rosto. E um bloquinho de Carnaval com direito a tudo: serpentina, confete e muita dança.

Serviço:

Carnaval no Norte

Data: 10 e 11/02

Horário: 16h às 20h

Ingresso: entrada gratuita

Recreação, Juba e Eloá, pipoca e algodão doce

10/02 – 16h às 18h: Bloco Carnavália

10/02 – 18h às 20h: Kler Amaral

11/02 – 16h às 20h: Ariosi

