Operação Itinerante em Cambé Desarticula Rede de Tráfico de Drogas

Cambé, 01 de fevereiro de 2024 – Em uma ação coordenada e estratégica, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2º Comando Regional da PM (CRPM), da Agência Local de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (ALI 11 CIPM), com o apoio da ROTAM e RPA da mesma unidade, além da colaboração da ALI do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), ALI do 15º BPM e da Polícia Civil de Cambé, realizou na manhã desta quinta-feira, uma grande operação de combate ao tráfico de drogas na região de Cambé, particularmente no Jardim Santo Amaro e áreas adjacentes.

Denominada “Operação Itinerante”, a ofensiva teve início às 06h00min, após intensos levantamentos e diligências realizadas pela equipe da ALI 11 CIPM, fundamentadas em informações e denúncias recebidas por policiais da Rádio Patrulha local. O esforço conjunto culminou na obtenção de autorização judicial, por intermédio do Ministério Público, para o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas localidades do Jardim São Paulo, Conjunto Castelo Branco, Jardim União e, majoritariamente, no Jardim Santo Amaro.

Os resultados da operação foram significativos na luta contra o narcotráfico na cidade, com a prisão em flagrante de três indivíduos e a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 144 porções de cocaína, 51 buchas de maconha, 27 porções de haxixe e 100 pedras de crack, além de aproximadamente R$ 1300,00 em dinheiro, evidenciando a lucratividade do comércio ilegal de drogas.

Essa operação reflete o compromisso contínuo da Polícia Militar e demais forças de segurança com a segurança e o bem-estar da população de Cambé e região. A colaboração entre as diferentes unidades e a participação ativa da comunidade, através do Disque Denúncia (181), são fundamentais para o sucesso dessas iniciativas.

A Polícia Militar reitera seu lema “Nós fazemos a diferença”, reafirmando sua dedicação na promoção da paz social e no combate incansável ao crime, especialmente ao tráfico de drogas que tanto afeta as comunidades.

A população de Cambé é encorajada a continuar colaborando com as autoridades, reportando qualquer atividade suspeita. Juntos, podemos fazer uma diferença significativa na luta contra o crime e na construção de um ambiente mais seguro para todos.