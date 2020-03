Na manhã desta terça-feira (3/3), o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil – Fenatracoop e presidente do sindicato Sintrascoopa, Mauri Viana Pereira esteve reunido com os representantes do Departamento de Recursos Humanos da cooperativa C.Vale. A reunião foi realizada na sede do sindicato Sintrascoopa na cidade de Palotina.

Ao abrir a reunião, Mauri Viana fez um breve relato sobre os últimos acontecimentos que vem causando medo e muita preocupação mundo a fora que é com relação ao vírus, ‘Coronavirus’. “Estamos vendo nos noticiários que esse vírus não é brincadeira e que mata muito rapidamente. Por isso estamos aqui para pedir à direção da cooperativa, que de forma planejada, tome alguma providencia para evitar que esse vírus chegue aos locais de trabalho”, afirma Mauri Viana ao mencionar que a preocupação do sindicato é de resguardar a vida dos trabalhadores.

Outro assunto que também foi amplamente debatido durante a reunião foi com relação à conta digital e o cartão onde os trabalhadores vão passar a receber o seu salário e o valor do vale alimentação, sem o desconto de 20%. Os representantes da cooperativa informaram que na próxima quinta-feira (5/3), terá uma reunião com a assessoria jurídica da C.Vale e que na sexta-feira o assunto será levado ao conhecimento da diretoria da cooperativa. Por isso a direção do sindicato informa aos trabalhadores que os cartões serão entregues a partir de segunda-feira dia 9 de março. “Ficou acertado também que a partir de abril os cerca de 100 trabalhadores que confiaram no sindicato e fizeram a portabilidade, vão passar a receber o seu salário e o vale alimentação sem os 20% de desconto na conta digital Fenatracoop/Vivipay e que os demais trabalhadores que quiserem aderir a conta digital e ter o seu vale alimentação transformado em dinheiro, terão que esperar até o fechamento das negociações salariais de 2020”, revela Mauri Viana.